林國成罵賴「三字經」 公然侮辱罪起訴

民眾黨前立委林國成（右）去年公開罵賴清德總統三字經，賴事後提告，北檢昨對林提起公訴。（資料照）

時任民眾黨不分區立委林國成去年七月二十日參加黨內舉辦的公開集會活動時，手持麥克風罵總統賴清德三字經，該活動更透過YouTube線上影音平台「民眾之聲」直播。賴總統事後對林國成提出告訴，台北地檢署昨偵結，認定林國成言語已於踰越一般人可合理忍受範圍，依法提起公訴。

北檢認逾越合理忍受範圍 林坦承錯誤

林國成對此坦承錯誤，表示身為政治人物，對自身言行負完全責任，對於本人言行造成的社會爭議與不良觀感，致上最深的歉意。未來將尊重司法程序，期盼相關爭議儘早落幕。民眾黨立院黨團則表示，林第一時間即表達道歉，盼司法給予公正裁決。

檢察官調閱民眾黨當天舉辦的「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」活動影像，見林國成於下午四時許拿到麥克風，講到激動處，竟脫口辱罵賴總統，其中包含三字經「幹你娘」」。

檢察官比對後確認，林國成在活動中共五次出言辱罵賴清德，且所言並非是他的口頭禪，也非屬文學、藝術表現，在多人共見共聞下，故意公然貶損賴清德名聲，已經踰越一般人可合理忍受範圍。

事後，民進黨發聲明譴責林國成的行為，而林雖在臉書上道歉坦承自己「情緒失控」，仍遭賴清德以個人名義提出告訴。

台北地檢署認為，林國成未針對活動議題進行理性溝通與對立，因與賴清德政治立場對立，在罷免活動造勢場合，多次出言辱罵國家元首，顯然缺乏尊重他人的法治觀念，犯後還狡辯否認，仍不悔悟，昨依公然侮辱罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。

