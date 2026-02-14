為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    大年初一開運！廖大乙：蛇豬虎猴4生肖做1事三星拱照旺整年

    2026/02/14 08:06 記者陳鳳麗／南投報導
    丙午年的大利方是東方，就是日出的方向，大年初一開門可先朝東方走。（記者陳鳳麗攝）

    丙午年的大利方是東方，就是日出的方向，大年初一開門可先朝東方走。（記者陳鳳麗攝）

    乙巳蛇年接近尾聲，下週二將迎來丙午馬年，民俗專家廖大乙指出，丙午年是「雙火年」，在乙巳年犯太歲的蛇、豬、虎、猴4生肖，這一年感覺運勢不順，建議丙午年的第一天「頭上一點紅」，頭戴紅色髮飾、帽子或頭燈，「雙火」即變「焱」，這4個生肖將「三星拱照」一掃陰霾、運勢暢旺。

    廖大乙表示，在乙巳蛇年犯太歲的蛇、豬、虎、猴等4個生肖，感覺這一年都黯淡無光，或是運勢卡卡，如今要揮別乙巳年，迎接新的「丙午」馬年，只要「頭上一點紅」，再加1個「火」或五行屬火的「紅色」，就能三星拱照，吉祥如意跟著來。

    「頭上一點紅」開運法很簡單，只要大年初一起床後，在頭上戴紅色髮飾、紅色帽子，或是跑步、工作在戴的頭燈（燈的台語是「電火」）即可在新年第三星拱照，帶來新的運勢，暢旺一整年。

    廖大乙也說，丙午年犯太歲、偏沖的馬、鼠、兔、牛和雞等生肖，不適合「頭上一點紅」的開運法，因為犯太歲易有血光之災、口舌是非，行事要低調謹慎，有捐血習慣的人，大年初五之後，可以去捐血化解。

    不管什麼生肖，大年初一開門外出，建議都先向丙午年的大利方東方走，跨出吉祥如意到第一步。

    馬年的開始，也請大家多注意跟「馬」字有關的事，像「媽」、「罵」、「馬路」等字，最好初一第一個向媽媽拜年，若媽媽已不在人世，可向天向天上的媽媽問好拜年；大年初一到初五也不要開口罵人；此外，在馬路上行車步行應小心謹慎。

    廖大乙建議乙巳年犯太歲的蛇、豬、虎、猴4生肖，大年初一「頭上一點紅」，戴紅帽或是戴頭燈（燈的台語是「電火」），如此能三星拱照、運勢暢旺。（廖大乙提供））

    廖大乙建議乙巳年犯太歲的蛇、豬、虎、猴4生肖，大年初一「頭上一點紅」，戴紅帽或是戴頭燈（燈的台語是「電火」），如此能三星拱照、運勢暢旺。（廖大乙提供））

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播