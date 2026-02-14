大年初一開運！廖大乙：蛇豬虎猴4生肖做1事三星拱照旺整年

丙午年的大利方是東方，就是日出的方向，大年初一開門可先朝東方走。（記者陳鳳麗攝）

乙巳蛇年接近尾聲，下週二將迎來丙午馬年，民俗專家廖大乙指出，丙午年是「雙火年」，在乙巳年犯太歲的蛇、豬、虎、猴4生肖，這一年感覺運勢不順，建議丙午年的第一天「頭上一點紅」，頭戴紅色髮飾、帽子或頭燈，「雙火」即變「焱」，這4個生肖將「三星拱照」一掃陰霾、運勢暢旺。

廖大乙表示，在乙巳蛇年犯太歲的蛇、豬、虎、猴等4個生肖，感覺這一年都黯淡無光，或是運勢卡卡，如今要揮別乙巳年，迎接新的「丙午」馬年，只要「頭上一點紅」，再加1個「火」或五行屬火的「紅色」，就能三星拱照，吉祥如意跟著來。

「頭上一點紅」開運法很簡單，只要大年初一起床後，在頭上戴紅色髮飾、紅色帽子，或是跑步、工作在戴的頭燈（燈的台語是「電火」）即可在新年第三星拱照，帶來新的運勢，暢旺一整年。

廖大乙也說，丙午年犯太歲、偏沖的馬、鼠、兔、牛和雞等生肖，不適合「頭上一點紅」的開運法，因為犯太歲易有血光之災、口舌是非，行事要低調謹慎，有捐血習慣的人，大年初五之後，可以去捐血化解。

不管什麼生肖，大年初一開門外出，建議都先向丙午年的大利方東方走，跨出吉祥如意到第一步。

馬年的開始，也請大家多注意跟「馬」字有關的事，像「媽」、「罵」、「馬路」等字，最好初一第一個向媽媽拜年，若媽媽已不在人世，可向天向天上的媽媽問好拜年；大年初一到初五也不要開口罵人；此外，在馬路上行車步行應小心謹慎。

廖大乙建議乙巳年犯太歲的蛇、豬、虎、猴4生肖，大年初一「頭上一點紅」，戴紅帽或是戴頭燈（燈的台語是「電火」），如此能三星拱照、運勢暢旺。（廖大乙提供））

