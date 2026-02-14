李賜福靠李四川與韓國瑜同桌吃飯？ 四叉貓曬照：難道都沒有靠他哥的名號過嗎？

網紅四叉貓PO照質疑，李賜福能在小琉球有底氣作威作福，難道都沒有靠他哥的名號過嗎？憑什麼能跟韓國瑜（當時是總統參選人、高雄市長）同桌吃飯？（圖擷取自 臉書）

剛宣布要投入爭取參選新北市長的台北市副市長李四川，被指親弟李賜福等人勒索垃圾清運業者，不法獲利576萬元，已被檢方依恐嚇取財等罪起訴。李四川13日證實李賜福是他弟弟，並切割表示「大家都這個年紀了，這件事情如果是他做的，本來他自己就必須負責。」對此，網紅四叉貓表示，李賜福能在小琉球有底氣作威作福，難道都沒有靠他哥的名號過嗎？憑什麼能跟韓國瑜（當時是總統參選人、高雄市長）同桌吃飯？

四叉貓在臉書o文表示，可以看到畫面中李四川與他的親弟李賜福及當時是總統參選人與高雄市長的韓國瑜同桌吃飯，四叉貓在貼文中表示「李四川的親弟弟『李賜福』

在小琉球當環保惡霸三年勒索576萬元，目前羈押禁見中。」

四叉貓直言，李四川13日下午發聲明稿切割弟弟，但他覺得李賜福能在小琉球有底氣作威作福，難道都沒有靠他哥的名號過嗎？李賜福不過就是個恐嚇勒索的地方惡霸，憑什麼能跟韓國瑜（總統參選人、高雄市長）同桌吃飯？這種坎站（khám-tsām）還不是抱著李四川才能爬上來！

