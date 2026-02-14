為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    李貞秀喊授權陸委會代辦放棄國籍 葉耀元酸爆：歹戲拖棚！

    2026/02/14 09:16 即時新聞／綜合報導
    民眾黨立委李貞秀（中）昨於中央聯合辦公大樓前舉行記者會說明。（資料照）

    民眾黨立委李貞秀（中）昨於中央聯合辦公大樓前舉行記者會說明。（資料照）

    民眾黨團立委李貞秀昨於記者會表示，她「授權陸委會」全權代為辦理陸配放棄國籍的事宜，期盼所有紛擾到她為止，陸委會副主委梁文傑回應，陸委會不會代任何人辦理相關程序，將退還授權書給她，請她自己處理。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元大酸「歹戲拖棚」！

    葉耀元昨晚於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」發文酸說，「歹戲拖棚，麻煩有點自知之明，不要再繼續霸佔媒體版面了。」

    網友看到貼文後相繼留言，有人說「我授權葉教授幫我取得博士學位，謝謝」、「玩砸了......演給中共看是一定要的」、「真醜！那個黨從上到下，犯行醜事被揭露，就只會ㄧ哭二鬧三上吊！最好把牠台灣身分證取消，趕回中國去啦」。

    據了解，李貞秀昨提出除籍證明書，佐證中國大陸戶籍註銷時間在1993年4月26日。陸委會副主委梁文傑表示，1999年「兩岸條例」並無要求單一戶籍制度，且比對湖南省衡南縣的文件，李的證明書將註銷時間往前追溯了27年，與其他中配的證書完全不同，陸委會採認的時間點為2025年3月的繳回時間。

    相關新聞請見︰

    李貞秀除籍證明 梁文傑：與其他中配不同 不採信

