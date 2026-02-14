把握今明好天氣大掃除！除夕午後東北季風增強北台變天

今、明（15日）兩天天氣晴朗穩定，高溫逼近30度，適合年節前掃除。（資料照）

今（14日）晨西北部近岸有低雲或霧，無降雨，清晨各地區平地最低氣溫約在12、13度之間，今、明（15日）兩天天氣晴朗穩定，高溫逼近30度，適合年節前掃除，「除夕」（16日）晚東北季風增強，北台變天轉涼。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明兩天西半部清晨及金、馬易起霧，白天各地晴朗穩定、溫暖如春，高溫逼近30度，適合年節前掃除，但因輻射冷卻，日夜溫差很大；今日各地區氣溫如下：北部13至29度、中部12至31度、南部13至31度、東部12至29度。

預估「除夕」下午起東北季風南下，北部及東半部轉有局部短暫雨，北台轉涼；其他地區仍為晴時多雲、影響輕微。「初一、二」（17、18日）東北季風影響，桃園以北、東半部有局部短暫雨的機率，北台偏涼微冷、中南部晴時多雲，白天舒適早晚微冷。

「初二」下午起水氣漸減、北部降雨漸歇。「年初三」（19日）季風減弱、氣溫漸升，北部好轉為多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫雨的機率。「初四至初六」（20至22日）轉偏東風，各地晴朗穩定、氣溫逐日回升，白天舒適至微熱、早晚因「輻射冷卻」氣溫很低，日夜溫差大，東半部偶有局部短暫降雨。

「年初六」以後模擬、各國模式差異大，應持續觀察。

