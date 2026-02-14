李貞秀喊授權陸委會代辦放棄國籍 葉耀元：關政府什麼事？

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元。（資料照）

民眾黨中配立委李貞秀因未放棄中國國籍而引起爭議，她昨日下午開記者會，稱「我授權陸委會全權代為辦理，行政院要求的陸配放棄國籍事宜」。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，放棄國籍是你自己的事情，你有沒有辦法成功放棄中國國籍也是你自己要想辦法，關政府什麼事？不要用這種自欺欺人的方式來轉移焦點。

民眾黨中配立委李貞秀未放棄中國國籍引發爭議，同時也涉違反兩岸條例規定，不具備參選資格。民眾黨團昨日下午在陸委會前召開記者會，李貞秀哽咽地說，陸配不是外國人，陸配是台灣人的「家後」，陸配是台灣之子的媽媽；她「授權陸委會」全權代為辦理陸配放棄國籍的事宜，期盼所有紛擾到她為止。

葉耀元在臉書PO文表示，放棄國籍是你自己的事情，你有沒有辦法成功放棄中國國籍也是你自己要想辦法，關政府什麼事？不要用這種自欺欺人的方式來轉移焦點，在你擁有雙重國籍的當下，你擔任立法委員的身分就是違法，麻煩你不要霸佔著這個位子知法犯法。

葉耀元直言，民眾黨跟民眾黨的支持者們，請問這種雙重國籍的政治人物就是你們的「選擇」嗎？如是如此，這個黨的存在就是在危害台灣的法治體系。

