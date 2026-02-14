關稅談判順利！許美華曝美國一招超狠：直接出一張鬼牌給藍白

台美雙方於美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定。（圖取自美國駐中使領館X）

行政院副院長鄭麗君與總談判代表楊珍妮率領的談判團隊，順利與美國政府完成簽署「台美對等貿易協定」（ART）。針對鄭麗君表示，美方曾一度要求協議在台灣國會完成審議後，才讓降稅生效；但是經溝通跟爭取後，美方已同意先行讓降稅生效。反紫光奇遊團成員許美華讚「這招真的很狠」，她表示，這根本是「直接出一張鬼牌」，看藍白要怎麼梭哈。

許美華昨日深夜在臉書發文表示，當天最大的好消息，當然是台美雙方在華府簽署了對等關稅協議，整個內容比之前更多更好，最後關稅不只降到比照日韓歐盟的15%，再加上2072項產品豁免，實質平均關稅降到12.33%。

請繼續往下閱讀...

隨後，包括工總、商總、中小企業協會等七大工商團體，今天立刻發布聯合聲明，對政府談判團隊在複雜地緣政治環境下爭取產業利益「表達高度肯定」，同時呼籲，「儘速完成國內審查程序，將談判成果轉化為實質競爭力。」許美華指出，這是工商產業在跟立法院藍白喊話，別再搞事扯後腿、別再擋台美關稅了。

「最後，還要再講一件很重要的事，」許美華指出，鄭麗君表示，美方曾一度要求協議在台灣國會完成審議後，才讓降稅生效；但是經溝通跟爭取後，美方已同意循其國內行政程序，在聯邦公報載明之後就讓降稅生效。「意思是，美方已同意會以最快時間，在台灣國會審議之前，就先讓台灣的降稅生效。」

許美華說，這代表美國直接決定先降稅，不等台灣立法院了，立法院的同意權瞬間變成否決權。「不得不說，鄭麗君領軍的談判團隊很積極敢要，美國談判代表也很知道台灣國會的情況，直接出一張鬼牌，看藍白要怎麼梭哈。」她也預告，如果之後藍白決定擋下台美關稅，已經降低的關稅瞬間不見、回到過去，光是工商團體、無數傳產業者，自己去跟藍白立委翻臉吧！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法