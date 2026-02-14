為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍白粉狂洗美國「付錢不給貨」 黃暐瀚曝真相：很多事查就知道

    2026/02/14 08:58 即時新聞／綜合報導
    由於生產線轉移、供應鏈中斷、技術人員舉家搬遷（勞工短缺）等相關問題，造成了新的格林維爾廠生產 F-16V 進程延宕，並非故意不給台灣交貨。（圖為F16V戰機滑行起飛演練）

    由於生產線轉移、供應鏈中斷、技術人員舉家搬遷（勞工短缺）等相關問題，造成了新的格林維爾廠生產 F-16V 進程延宕，並非故意不給台灣交貨。（圖為F16V戰機滑行起飛演練）

    藍白持續封殺1.25兆國防特別預算，引發國人不滿，部分媒體及藍白支持者，不斷帶風向，質疑美國「收了錢不給貨」。媒體人黃暐瀚指出，先前訪問前美國防部官員胡振東時，對方就曾解釋， F-16 生產線出現狀況，才會造成生產 F-16V 進程延宕，並非故意不交貨給台灣。黃暐瀚也說，很多事情查一查就知道，許多民眾看了特定媒體，留下錯誤印象，是對台灣國防的一大傷害。

    黃暐瀚昨（13）日在臉書發文指出，先前他訪問胡振東，問到 F-16V 延遲交貨的問題。當時對方就回答，洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）的 F-16 生產線原設於德州沃斯堡（Fort Worth），但為了騰出空間全力生產 F-35 匿蹤戰機，2017 年宣布將生產線遷移至南卡羅萊納州（South Carolina）的格林維爾（Greenville）工廠。

    由於生產線轉移、供應鏈中斷、技術人員舉家搬遷（勞工短缺）等相關問題，造成了新的格林維爾廠生產 F-16V 進程延宕，並非故意不給台灣交貨。

    黃暐瀚嘆道，這種事情查一查就能知道，許多台灣的民眾看了特定的媒體，留下「付錢不給貨」「買了也不會來」這類的錯誤印象，實在是對台灣國防的一大傷害。他表示，事實上，美國賣給台灣的武器，不爛。大部分都交貨了（例如：M1A2T、海馬斯、標槍飛彈等）。

