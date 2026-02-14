李貞秀除籍證明 梁文傑：與其他中配不同 不採信

民眾黨立委李貞秀（中）昨於中央聯合辦公大樓前舉行記者會，強調去年她申請的是除籍「證明文件」，不是去年才「辦理除籍」。（記者田裕華攝）

李稱1993除籍 陸委會僅認定去年3月

民眾黨不分區立委李貞秀昨提出除籍證明書，佐證中國大陸戶籍註銷時間在一九九三年四月廿六日。陸委會副主委梁文傑表示，一九九九年「兩岸條例」並無要求單一戶籍制度，且比對湖南省衡南縣的文件，李的證明書將註銷時間往前追溯了廿七年，與其他中配的證書完全不同，陸委會採認的時間點為二〇二五年三月的繳回時間。

李貞秀昨召開記者會表示，她因婚姻於民國八十二年來台，民國八十八年獲准在台灣定居、設立戶籍，取得中華民國身分證，同時註銷在中國湖南的戶籍。

李：去年申請證明文件 不是辦除籍

李指出，內政部去年突然發函要求早期來台的陸配補繳放棄喪失原籍證明，雖然政府早年的行政疏失不應由陸配承擔，但她第一時間仍委託父親在湖南辦理公證文件。她強調，去年她申請的是「證明文件」，不是去年才「辦理除籍」，兩件事差非常多、不能被混淆。

李貞秀表示，她來台超過卅年，在加入民眾黨前，生養五個台灣小孩、規規矩矩工作繳稅，如果連她想要站出來發聲，都立刻被抹紅、追殺，那是否告訴所有陸配，「你們只能乖乖閉嘴，沒有資格從政，只配安靜當次等公民。」

梁文傑則認為，李貞秀一九九九年獲准在台定居，當年兩岸條例沒有要求單一戶籍制度或單一身分制度；亦即，李在取得定居這段時間，不可能註銷對岸的戶籍。

梁指出，李貞秀的證明文件內容與其他中配的寫法很不一樣，陸委會調閱其他湖南省衡南縣的中配戶籍註銷證明，其他中配的證明會明確記載「是在西元幾年幾月幾日註銷的證明」，但李的證明書卻寫「茲有我轄區原居民李貞秀，於一九九三年四月廿六日嫁入台灣後，已將湖南省衡南縣戶籍註銷，特此證明」。

梁文傑說，因李的證書與其他中配完全不同，陸委會不予採信該時間點，認定的時間點即為二〇二五年三月提交註銷證明書的時間。也就是說，其台灣身分是在去年三月才完成手續，她在二〇二三年底被提名為民眾黨不分區立委時，確實同時擁有台灣身分與大陸居民的身分，不符合兩岸條例參選資格的規定。

李貞秀昨也授權陸委會處理放棄中華人民共和國國籍事宜，梁文傑回應，放棄原有國籍必須自己去辦理，陸委會不會代任何人辦理相關程序。

有關李貞秀的國籍爭議，內政部本月兩度發函給立法院，要求昨日前提供李已辦理放棄中國籍書面資料。據了解，立法院秘書長周萬來昨已函文相關單位，李貞秀的資格認定將召開黨團協商處理。

對於李貞秀授權陸委會幫她辦理放棄國籍事宜，陸委會副主委梁文傑昨回應，陸委會不會代任何人去辦理相關的程序。（記者塗建榮攝）

