李貞秀下午赴陸委會前開記者會 吳思瑤：去抗議還是自首？

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。（資料照）

民眾黨中配立委李貞秀未放棄中國國籍引發爭議，同時也涉違反兩岸條例規定，不具備參選資格。民眾黨團今天下午將在陸委會前召開記者會，呼籲民進黨「停止追殺陸配」。對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤質疑，立法院長韓國瑜有無將國籍文件發給李貞秀，並反嗆李去陸委會是要抗議還是自首？

民眾黨團今天下午將在行政院中央聯合辦公大樓前召開「民進黨停止追殺陸配 為新住民站出來」記者會，針對內政部、陸委會對李貞秀的國籍、戶籍問題表達立場，出席人員包含黨團幹事長邱慧洳、立委陳昭姿、李貞秀。

李貞秀案共涉及兩項爭議，首先是國籍問題，立法院、李貞秀目前尚未提供李於就職前向中國辦理放棄國籍的書面證明，給「國籍法」主管機關內政部；在戶籍部分，李貞秀於2025年3月才補繳喪失中國戶籍證明，換言之，她在台僅設戶籍未滿10年，不符兩岸條例參選資格。

吳思瑤表示，內政部寄送放棄中國籍文件，李貞秀收了兩次，都沒打開，還嗆「今天中華民國113席立委，有任何一個人需要像我一樣證明自己沒有雙重國籍的問題嗎？」吳強調，「沒有人是例外！只有妳耍特權！」

據統計，自1990年代以來，有多名立法委員曾具外國國籍背景，多數立委在當選前後已完成放棄外國國籍程序，但也有個案出現「未放棄」情形，衍生中選會認定當選無效、註銷選舉證書等狀況，包含1999年當選的李慶安與2005年當選的劉寬平皆未放棄外國國籍，兩人後續皆遭中選會決議當選無效，並註銷立委當選證書。

「不分黨派不分國籍都適用，李貞秀以為妳最大嗎？」吳思瑤說，她也要問立法院長韓國瑜，李貞秀宣誓就職前，立法院有沒有將那張確認國籍文件發給李貞秀？有沒有收到回復？是李貞秀耍特權，還是韓國瑜給掩護？「李下午要去陸委會，是去抗議，還是自首？」

