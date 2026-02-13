涉貪複訊時中斷偵訊 北檢今再約談高金素梅

無黨籍立委高金素梅。（記者王定傳攝）

7連霸無黨籍立委高金素梅因涉利用人頭詐領助理費、利用人頭輸入中國製快篩，還疑利用原住民多族群文化交流協會詐領補助；台北地檢署11日指揮調查局國安站，兵分30路發動搜索、約談，12日聲押禁見高金辦公室靈魂人物、前主任張俊傑獲准，但高金因身體不適中斷複訊就醫，據了解，檢方今下午再度約談高金，完成複訊程序，釐清其涉案情節，高金下午2時許已步入地檢署。

高金素梅今日有備而來，見到北檢有大批媒體守候，從北院進入，其親友則以手不斷阻擋媒體攝影，還有媒體因此跌倒，高金則說：「注意安全」。

請繼續往下閱讀...

檢調查出，高金涉夥其現為助理的張俊傑，利用已離職的前助理或單純人頭充當公費助理，向立院詐領補助費，金額仍待釐清。

此外，曾任職高金素梅服務團隊、無黨籍屏東縣議員越秋女，被控於2022年九合一大選時，利用中國製快篩試劑等防疫物資，行賄地方團體與選民，越一審無罪，但合議庭認定這批快篩是由高金所募集、提供；檢調則懷疑，高金等人亦涉利用人頭，以每人限定輸入100劑快篩供自用方式，違法輸入中國製快篩，流於選民服務而非自用。

檢調也發現，高金所成立原住民多族群文化交流協會，於2015年至2018年間，涉與廠商合作，向原住民族委員會、台電、中油等申請補助款辦活動，但疑有浮報費用或虛設活動請款。

北檢主任檢察官曾揚嶺、檢察官黃冠中11日指揮調查官兵分多路搜索，同時約談高金等17人。

12日清晨，涉及快篩輸入的無黨籍屏東縣議員越秋女、無黨籍台東縣議員陳政宗、台東縣金峰鄉代會主席高勤書及無黨籍花蓮縣議員簡智隆，均在外地接受偵訊後請回。

高金現任辦公室主任利春仁訊後以10萬元交保，原住民多族群文化交流協會執行長周陳文彬訊後30萬元交保，並限制出境出海；張俊傑特助高智偉、張俊傑的女兒雲雅舜（歌手Matzka的老婆）、高金的前助理林怡君、呂俠、露子吉尤各50萬元交保並均限制出境出海；某某多媒體有限公司負責人陳正順及原音重現音樂社負責人張智傑、高金南區服務處主任麥玲鳳、人頭助理楊昀儒各10萬元交保。

無黨籍立委高金素梅。（記者王定傳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法