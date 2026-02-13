鄭麗文訪中會習近平恐影響國民黨選情？ 尹乃菁持保留態度

國民黨文傳會副主委尹乃菁。（資料照）

國民黨主席鄭麗文規劃今年上半年訪問中國並舉行「鄭習會」，對於外界質疑鄭麗文在九合一選舉前訪中，可能影響國民黨選情，該黨文傳會副主委尹乃菁今日中午接受網路直播節目「品觀點-觀點芹爆戰」訪問指出，現在兩岸局勢真的很緊張，不對話不行，而且民眾對於兩岸可能爆發戰爭確實存在焦慮，並盼國民黨可以減壓，因此鄭麗文訪中對於國民黨選情是否真的是負數，她持保留態度。

尹乃菁並強調，大家不要忽略國際局勢的變化，賴清德總統告訴大家要相信美國總統川普會保護台灣，但這種說法非常荒唐，賴清德應該去問問烏克蘭總統澤淪斯基，「川普值得相信嗎？」「今天拉著澤淪斯基上談判桌的是川普，要澤淪斯基去割地的人是美國，這樣的一個美國你還去信賴她？」

她認為，國際沒有必要形成「抗中陣線」，如果國際間要拉起戰線抗中，為何法國總統、英國首相最近訪問中國，德國總理與川普近期都要到中國訪問？美國已經放棄、不再走壓制與對抗中國的路線，強調要與中國合作，而且川普日前與中國國家主席習近平通話中稱，美國不會抑制中國發展。

尹乃菁認為，在過去很長一段時間，台灣活在西方美國鷹派政治人物與媒體為我們設定的「戰爭進行曲」想像當中，中國武力犯台論述逼著台灣往戰爭這條路上走，但台灣不能往戰爭之路走，而是要為自己走出和平的活路，「台灣的話語權不必掌握在美國人手上」。

尹乃菁還說，台灣應該學習韓國總統的路線，分別與美國、中國合作，「我們為何要單戀一枝花？」台灣高達5成以上的民眾不相信台海戰事發生時，美國會來保護台灣，國人都已經認清現實，一直活在虛幻「美國爸爸」會保護我們的人就是賴清德吧！

至於鄭麗文自稱中國人引發爭議，尹乃菁則說，今天已經是21世紀，台灣不需要再一直繞著「中國人」的話題，她認為，這是被過度操作的議題，況且我們面對中國大陸人民的時候，也是自稱「台灣人」，所以不必一直在認同方面打轉。

她還說，在對岸民眾的眼中，我們就是「台灣人」、拿台胞證，民進黨卻睜眼說瞎話，一直逼民眾黨不分區立委李貞秀拿出中華人民共和國的除籍證明，如果民進黨要把中國定義為外國，就乾脆廢掉陸委會。

