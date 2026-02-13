台美貿易協定簽署5項歷史性突破 賴總統談話全文一次看

台灣和美國，在上個月簽署了「台美投資備忘錄」，今天稍早，更進一步完成「對等貿易協定」的簽署。剛剛，我召開了國安高層會議，這場會後記者會，行政院卓榮泰院長也率領相關部會首長共同參與。在此，我要鄭重向國人報告台美貿易談判的成果，所帶來的影響，以及政府將採取的積極作為。

透過台美貿易談判，我們達成了六大目標，為台灣產業及整體經濟爭取到重大利益：

第一，在台灣對美國出口方面，我們爭取到對等關稅以及232關稅享有最優惠待遇，台灣對等關稅，將調降為百分之15且不疊加，與日本、韓國、歐盟等主要競爭對手取得立足點的平等，而且還消除了過去因為台美未簽署自由貿易協定（FTA）導致關稅顯著高於競爭對手的劣勢。

另外，我們還爭取到261項農產品（包含蝴蝶蘭、茶葉、珍奶原料、咖啡、火鶴、芋頭、番石榴、果汁、果醬、鳳梨、芒果等），以及1,811項工業產品，總計2,072項輸美產品豁免對等關稅，讓輸美平均關稅從百分之35.78（百分之32+MFN稅率），降到百分之12.33，大幅提升台灣產業的國際競爭力。

在232條款關稅上，台灣也取得最優惠待遇，包括半導體及半導體衍生品，在一定額度內免稅，額度外還有最優惠待遇；其他包括汽車零組件、木材家具、航空零組件等，也獲得最優惠待遇。

第二，對應美國給予台灣優惠關稅，並為了降低美國所關注的對美國巨額貿易順差，台灣也調降美國產品進口關稅。

就如同其他對美順差國，我們必須做出相對應的關稅調降，但我們堅守了糧食安全以及工業韌性原則，爭取到93項產品維持不降稅及部分降稅。

在農產品部分，攸關糧食安全的稻米及米製品、雞肉、牡蠣、蛤、大蒜、紅豆等27項農產品不調降關稅；稻米及米製品、大蒜及紅豆的關稅配額（TRQ），也未改變。

我們也爭取到，國內需求量大的15項豬肉產品進口關稅，第3年調降到一半；31項農產品則調降到特定稅率。

在工業產品部分，在維護「工業韌性」原則下，我們確保了中小貨車、數控臥式車床、機械零件、發電機、低壓設備連接器、電路開關、同軸電纜、控/配電器具等20項攸關台灣機電維護能力的產品項目，都是只降到特定稅率。

第三，在非關稅貿易措施調整方面，我們堅持守護國人健康原則，並與國際規範接軌。

在處理長達20年的牛豬議題上，仍是以維護國人健康為最大優先考量，並以科學證據為基礎，牛豬產品萊克多巴胺安全容許量（MRL），與國際標準食品法典委員會（Codex）一致，並經我國風險評估；同時，將繼續維持牛豬產品在飲食場所標示原產地不變、邊境及後市場抽驗機制也不變。

我們也以科學實證管理各項進口，例如美國牛肉進口，只有開放絞肉及部分內臟，敏感品項禁令不變；食安管理包括源頭、邊境及後市場管理機制不變；校園午餐優先採購國產肉，以及基改食品原料管理規定等，都維持不變。

第四，我們在「台美21世紀貿易倡議」基礎上，加速推動經貿體制接軌國際，包括：智慧財產權、勞動規範、環保標準、貿易便捷化與法規透明化，以及數位貿易環境等，和國際通行規範銜接，提升經商的便利、公平與透明環境。

第五，在經濟安全上，台美建立高度共識，將從強化核心關鍵技術出口管制、精進投資審查、防杜洗產地等層面加強合作，將有利於台美共同建立可信賴、具韌性的非紅供應鏈。

第六，「台美投資備忘錄」確立台美雙向投資機制。我們將以「台灣模式」與美國進行供應鏈合作。

美國政府將協助赴美投資的台灣企業，能夠取得土地、水、電等基礎設施，可以順利發展並形成產業聚落，也更便利與美國研發設計公司合作，以及接軌美國廣大市場，進一步讓台灣的半導體、資通訊、以及電子製造服務等產業，能夠融入美國經濟。

另一方面，美國將促進美國企業來台投資，並引進最先進技術，對台灣的國防科技、軍工、次世代通訊、安控、人工智慧、半導體、生技與醫藥等產業，都有極大助益。

另外，我們的國營事業也將本於能源安全與韌性，擴大從美國採購石油、天然氣、電力設備及民航機等。

透過雙向投資與對美採購，不僅可促進台美貿易平衡、提升經貿的互惠合作，同時也將深化台美經貿戰略夥伴關係，促進經濟繁榮與和平穩定。

在這裡，我特別要向國人同胞報告，台美簽署兩項貿易協議，具有五項歷史性的突破，也將成為台灣產業與經濟升級轉型的最大推力。

第一，在美國的主要貿易夥伴中，台灣爭取到最大幅度的對等關稅調降，以及最優惠的232關稅，徹底扭轉長期以來，台灣未和美國簽署FTA所造成的貿易劣勢，也為我們的農業以及傳統產業進軍美國市場，帶來潛力可觀的商機。

第二，透過台美貿易談判，我們將食品安全、工業標準、經貿體制等，與世界規範全面接軌，對台灣產業競爭力的提升及產品行銷全球，大大有利。

第三，在美國打造「台灣模式」，將促使台灣世界級的半導體及ICT產業，和美國領先全球的AI產業緊密結合，形成全球最強的科技及產業創新體系，不僅可維繫台灣半導體及相關產業的長期優勢，同時，其外溢效應將帶動台灣無人機、機器人、衛星、軍工產業，乃至生物科技、先進醫療等產業的發展，全面提升台灣產業的競爭力。

第四，經濟安全與供應鏈韌性納入台美合作的重要環節，將為台灣經濟注入全新的成長動能，並讓台灣成為打造全球非紅供應鏈的核心所在。

第五，台灣深化與美國經濟戰略夥伴關係，不僅讓台灣在「製造業重返美國」扮演重要角色，也有利於台美共同拓展和第三國合作，同時可以從根本上強化台灣經濟及供應鏈的韌性，進而有助企業「立足台灣，布局全球，行銷全世界」。

各位國人同胞，為了掌握台灣美國簽署兩項貿易協議的契機，政府將從三大面向採取積極作為，加速台灣產業以及經濟轉型升級。

第一，提供農工產業強力支持與必要的協助。

首先，行政院依據《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，已經編列930億元，來推動「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，並且預留後續編列特別預算200億元的額度，目的在減緩美國課徵對等關稅帶來的衝擊。

現今，台美談判結果對產業的正面效益遠大於衝擊。我要強調，已經編列的預算不會縮減，但減緩衝擊的目的，將調整為協助產業提升競爭優勢，擴大爭取海外市場。

在農業方面，農業部將擴編韌性特別預算，設置300億元農安基金，從扶持農業、確保競爭優勢、擴大外銷根基、鞏固產業韌性等四大面向，全方位支持農業升級轉型，來維護農民權益及農村安定。

在工業方面，經濟部已經編列460億元韌性特別預算，辦理支持產業的四大措施，包括「外銷貸款優惠保證加碼」、「中小微企業多元發展貸款加碼」、「研發轉型補助」、以及「爭取海外訂單」。

針對少部分因市場開放可能受到影響的產業，例如汽車整車及供應鏈、保健食品等，政府將提供相對應支援措施。

還有，行政院將邀集相關機關，檢討強化外貿協會功能，全力協助農業、傳統產業以及中小微企業拓銷全球市場。

第二，強化台美經濟安全的合作，落實關鍵作為。

國安會將會同行政部門強化「國家高科技安全管制專案」，全面盤點執行成效及面臨的問題，並將AI發展可能影響納入考量，強化對國家關鍵技術及高科技的保護，也要將降低高科技產業關鍵原物料對中國的依賴，納入管制目標。

我們也要參照美國、歐洲等先進國家制度，精進對外投資及外來投資審查機制，以及相應的金流、人流及物流的安全管理，確保產業健康發展。

同時，我們必須加強因應中國產能過剩問題，尤其要防杜特定地區產品違規轉運及洗產地，擦亮「MIT，Made in Taiwan」的招牌。

我們更要持續深化台美在關鍵基礎設施韌性、以及網路和數位安全的相關合作。

第三，有序應對中長期經濟及產業結構的調整。

因應全球供應鏈韌性，台灣必須加速產業及經濟的轉型升級，並且優先處理以下各項中長期結構性課題：

一、尋求更均衡、有韌性的經濟成長模式，以達成出口及內需雙引擎驅動，高科技與傳產並重，軟硬體平衡發展，成長及所得分配兼顧等目標。

二、積極落實「台灣模式」，協助赴美投資的產業形成聚落，提升效率，增加競爭力。

三、結合台灣半導體與美國AI產業發展，並藉由和台灣的在地連結，全面提升國內產業競爭力，優化經濟結構。

四、因應AI發展，提升台灣能源韌性。

五、加強台美經濟的互利合作，尤其在軍工及經濟安全關聯產業的策略性合作。

六、有效運用超額儲蓄及閒置資源，提升人民生活品質，促進區域及城鄉均衡發展。

因此，我在此宣布，總統府將成立「國家經濟戰略指導小組」，由本人擔任召集人，結合行政院卓院長領導的「經濟發展委員會」；未來推動台灣經濟發展，將由國安團隊與行政院分工合作，針對處理上述各項結構性課題，擬定策略及執行方案，團結朝野、企業界及民間團體力量，共同努力將台灣經濟推升到全新的境界。

台美貿易協議簽署後，將在雙方完成內部程序後生效實施。行政院將依《條約締結法》相關規定，儘速將「對等貿易協定」函送立法院審議，包括上個月簽署的「台美投資備忘錄」將一併函送立法院。

我特別要籲請立法院全力支持並盡快通過，為加速台灣產業及經濟轉型升級，還有深化台美經貿戰略夥伴關係，鋪平道路，開創新局。

各位親愛的國人同胞，當全球都苦於疫情、苦於供應鏈重組、苦於關稅壁壘的時候，因為台灣的強大，因為全體國民的團結，台美貿易談判才能夠談出好的結果。

這份榮耀屬於每一位努力打拚的台灣人。是大家的實力，讓台灣在世界上發光。請大家對自己有信心，我們已經證明，台灣有能力走向世界，也有實力贏得尊重。

讓我們一起把握這個機會，迎向一個更安全、更強大、更繁榮的未來。

謝謝大家。