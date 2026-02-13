桃園驚傳妹子喝嗨「上空」！夜店急喊勿傳錄影 網傻：全世界都知道了

夜店示意圖。非當事店家。（歐新社）

在外飲酒消遣，小心失態！桃園中壢某夜店，今日凌晨突然發出公告指出，營業時發生女客人上空事件，呼籲期間有錄影的客人勿將影片上傳。不過，公告一出，不少網友吐槽：「你一說全世界都知道了」。

業者今日在Threads上發文表示，今日營業時一名女客喝醉了，脫序上演「上空」事件。店家發現後，立刻請保安人員制止，並讓女客將自己脫去的衣服穿上。為了避免有現場影片流出，造成顧客酒醒後懊悔，受到心理傷害，因此發文呼籲，若期間有其他顧客錄影，請勿將影片上傳至各大平台，麻煩大家配合。

不過，網友仍紛紛吐槽表示：「原本知道的：23人；現在知道的：2300萬人」、「我在香港的都知道了」、「小編，現在全世界都知道了」、「本來不知道的都知道了」、「飄到馬來西亞了」。

也有網友表示：「女生請保護好自己」、「那些在留言區卡卡女性上空的圖片影片的人，還有散播圖片影片的人，會原地暴斃，過年一起通通下地獄」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

