    首頁 > 政治

    影片曝光！ 黃國昌汐止掃街被嗆「不認識去撞一撞！」 尬笑回謝謝

    2026/02/13 14:04 即時新聞／綜合報導
    臉書粉專「Mr.柯學先生」PO出黃國昌到汐止拜票時被攤販嗆「超速啦！」、「黃國昌是誰我不認識，叫他去撞一撞」。（圖擷取自 臉書）

    民眾黨主席黃國昌自宣布投入新北市長選戰後頻繁掃街拜票，掃街的過程中頻頻遭到民眾嗆聲。臉書粉專「Mr.柯學先生」今再PO出一段黃國昌到汐止拜票時被攤販嗆「超速啦！」、「黃國昌是誰我不認識，叫他去撞一撞」的影片。

    臉書粉專「Mr.柯學先生」在臉書PO出一段影片，可以看到影片中黃國昌在對攤商與民眾發放春節物品，有攤商嗆「黃國昌我不認識啦，叫他去撞一撞」其他攤商則嗆超速仔，這時黃國昌只能尬笑回「謝謝」、「謝謝」。

    網友們看到貼文後紛紛留言「被討厭的政治人物常見，沒見過被這麼討厭又被嗆聲的頻率那麼高的，當民代當到這樣還有臉選下去嗎？」、「為什麼不像立法院咆哮，咆哮看看」、「大家還是忍一下啦，不然他就要退選了」、「哈哈哈！看台灣人有多討厭看到你！」、「我好喜歡看他去菜市場被民眾嗆然後也不能怎樣只能面帶尷尬的說謝謝！這種畫面最好多來幾次！」

