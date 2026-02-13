張善政向員工辭歲 祝福市民「馬載祿厚」

桃園市長張善政到各部門與員工辭歲，並合影留念。（記者謝武雄攝）

今天是春節9天連假前最後一天上班日，桃園市長張善政於上午9點起向市府各局處員工辭歲並致贈福袋，感謝市府同仁過去一年的辛勞，並預祝大家新年快樂，馬年並以「馬載祿厚」祝福桃園及所有市民新的一年都能向上躍升，更上一層樓，邁向嶄新的未來，而致贈的「元氣搖搖馬」福袋圓卡設計代表圓滿，象徵幸福圓滿，好運接踵而來。

2026 丙午馬年桃園市政府推出「馬載祿厚」與「馬吉來」兩款特色春聯，諧音分別寓意「明仔載愈好」（明天會更好）與「麻吉來/欲錢來」，自1月21日起於各區公所、戶地政事務所及旅遊服務中心免費發放，並有「元氣搖搖馬」福袋供民眾索取。

「馬載祿厚」與「馬吉來」春聯電子檔亦上架至桃園市政府秘書處官網，民眾可自行下載印製春聯或轉傳電子檔，與親朋好友歡度新年。

張善政也會在新春期間到宮廟祈福參香時發放福袋給市民朋友，希望透過新春福袋，將新年祝福傳達給市民朋友。

