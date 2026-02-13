國防預算占GDP3％與台美談判無關 賴清德：今年預算已超過

總統府13日舉行「因應台美簽署貿易協議新局」國安高層會議會後記者會，總統賴清德親自出席並發表談話。（記者羅沛德攝）

台美正式簽署對等貿易協定（ART），協議文本載明台灣年度國防預算編列高於GDP的3%。對此，總統賴清德今（13日）強調，他上任後就宣示國防預算要超過GDP3%，這是在美國宣布對等關稅之前，與此次談判無關，且台灣今年度國防預算已超過GDP3%，未來執行不會有問題。

賴清德今天上午在總統府舉行「因應台美簽署貿易協議新局」國安高層會議會後記者會。有媒體關切，協定文本載有台灣年度國防預算編列高於GDP3%的條文，而貿易協定是否有權約束一個國家的財政支出比例，以及會否排擠其他預算。

對此，賴清德表示，他上任總統後就已公開宣示，為了要展現守護國家、維護印太和平穩定的決心，台灣要強化國防力量，讓國防預算超過GDP3%，這樣的宣示是在美國宣布對等關稅之前；台灣國防預算占GDP3%或5%，和這次談判沒有關係。

賴清德強調，更何況台灣2026年度國防預算已經超過GDP3%，這個事實已經發生，很清楚未來執行不會發生任何問題。

關於台美協定文本內容，行政院副院長鄭麗君稍早也說明，條文載明的是，我國已自行對外宣示，「國防預算不低於GDP的3%」。賴總統去年3月已對外宣示，國防預算不低於GDP之3%，這是去年4月談判之前的事，所以條文只是載明事實；而政府也已負責任地提出國防特別條例，期待國會支持。

