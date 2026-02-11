獨家》高金素梅創立協會涉詐補助款 3年申請1641萬政府補助

無黨籍立委高金素梅因涉嫌詐領補助款、違反醫療器材管理法被檢調搜索約談，11日凌晨移送北檢複訊，但高金素梅表示自己身體不適，檢察官認為目前之身體狀況不適合繼續訊問，故告知限制出境出海，並視其身體恢復狀況擇期訊問。高金隨後攙扶法警的手離開北檢，由助理陪同就醫。（記者羅沛德攝）

無黨籍立委高金素梅涉嫌以人頭詐領助理費、非法輸入COVID-19試劑、詐領協會補助款等案昨遭檢調搜索。檢調獲報，高金透過其創立的「台灣原住民多族群文化交流協會」，共謀向原民會和台電、中油等國營企業申請活動經費補助，再疑似用不實發票浮報預算詐取補助款，不法金額尚待清查。據了解，該協會在105年至107年合計獲中央部會及國營事業核定補助金額達1641萬元。

高金素梅創立的「台灣原住民族多族群文化交流協會」，由前議員周陳文彬擔任理事長，現為協會社工站執行長。檢方追查，高金素梅與協會人員於104年至107年間，共謀向原住民族委員會及台電、中油等國營事業申請活動補助，並涉嫌以不實發票浮報經費，詐領補助款，不法所得金額仍待清查。

據了解，台灣原住民族多族群文化交流協會在105至107年間，合計獲中央部會及國營事業核定補助金額達1641萬元，補助金額逐年攀升，從105年414萬元、106年599萬元，107年再提高至628萬元。其中又以「百步穿楊全國原住民族傳統射箭賽」補助為大宗，教育部體育署連續3年每年核定280萬元補助，原民會補助50萬元，此一射箭活動，3年合計補助近千萬元。

此外，協會於106、107年間多次以原住民族歌謠文化活動名義申請補助。以107年「暢遊185春日瘋音樂原住民族部落歌謠文化活動」為例，協會分別向原民會申請150萬元、文化部20萬元、中油20萬元、台電屏東區營業處20萬元、交通部觀光局8萬元；另又以名稱略有差異的「暢遊185春日瘋音樂原住民族傳統歌謠傳唱教學及表演活動」，向教育部申請30萬元補助，上述6個單位核定金額合計達248萬元。

類似情形也出現在106年，協會當年以「聲動原L!VE原住民族部落歌謠文化活動」分別向原民會申請150萬元、中油20萬元、台電25萬元；同時又以「聲動原LIVE原住民族傳統歌謠傳唱教學及表演活動」、「聲動原LVE部落特產行銷暨傳統歌謠演唱會活動」等名稱，向教育部申請30萬元、交通部觀光局申請8萬元，合計核定補助達233萬元。

啟人疑竇的是，上述類似補助案件以不同活動名稱向多個中央部會與國營事業申請補助，且同一場活動在不同申請案中，有申請案記載總經費為361萬餘元，也有記載為360萬餘元；團體自付金額也出現90餘萬至300餘萬元的差距，不過更多細節仍待檢調釐清。

值得一提的是，該協會過去曾因代發中國水災補助款引發爭議。高金2009年在莫拉克風災期間至中國訪問會見胡錦濤，返台後聲稱帶回新台幣一億元捐款，然而款項來源與發放透明度問題，引發質疑。她當時在中國北京召開記者會隔海反擊，認為這次收受中國捐款並未違反法律規定，她會在「台灣原住民多族群文化交流協會」成立「八八風災專案」，邀集律師、會計師、災區團隊以及其他立委加入。

