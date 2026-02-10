因應高齡化需求 苗縣擬增設3處安養院

苗栗縣長鍾東錦在縣務會議中，指示地政處再覓3處用地，增設公辦安養中心。（苗栗縣政府提供）

苗栗縣政府今（10日）召開縣務會議，因應苗栗縣人口老化嚴重，全縣18鄉鎮市僅3處公辦長照安養中心，縣長鍾東錦指示地政處能尋得3處合適土地興建安養院，讓附近鄉鎮共享資源，讓弱勢家庭能減輕長輩照顧負擔。

此外，有長輩建議能比照其他縣市政府，由政府繳納65歲以上老人健保費，鍾東錦請社會處進一步評估。

苗栗縣至去年底65歲以上老年人口有10萬7476人，佔全縣總人口數的20.23%，已邁入高齡化社會。目前全縣18鄉鎮市僅苗栗市、銅鑼、苑裡有公辦長照中心，其餘鄉鎮沒有，鍾東錦今天在縣務會議中，指示地政處尋覓3塊用地興建乾淨衛生的安養院，可按人數、床數多寡，由各鄉鎮公所提報以清寒戶為主的長輩入住，並將請兩位縣籍立委向中央爭取經費資源，倘若尋得合適土地，將以此方面規畫推動。

鍾東錦指出，最近有許多長輩反映，希望能比照其他縣市由政府繳交65歲健保費，但因苗栗財政條件較為吃緊，為順應鄉親需求，將請社會處等相關單位，先行評估80歲以上1年費用多少、65至80歲費用多寡，利用現有資源評估可行性及相關措施。

此外，鑑於寒假期間學生使用YouBike微笑單車頻率較低，鍾東錦表示，農曆春節期間各遊憩景點旅運使用需求可能大幅增加，請交通工務處視情況，適時調度相關車輛至各主要遊憩景點及其周邊地區，以提升整體使用率與服務效能，發揮公共運輸之最大效益。

