超人力霸王駐點高雄 蠟筆小新故鄉民代也來訪高市府會

日本埼玉縣議會「日台友好議員連盟」訪問團由團長鈴木正人議員、副團長梅澤佳一議員率領，今上午拜訪高雄市議會，贈致蠟筆小新紀念品。（議會提供）

超人力霸王進駐高雄掀起台日共同話題!「蠟筆小新」故鄉日本埼玉縣日台友好議員聯盟也專程拜訪高雄市政府與高市議會，除聚焦智慧城市治理與防災經驗，也聊到埼玉縣的漫畫，並致贈埼玉縣代表性卡通蠟筆小新紀念品給高市府、會。

日本埼玉縣議會「日台友好議員連盟」訪問團由團長鈴木正人議員、副團長梅澤佳一議員率領，今上午先拜訪高雄市議會，由國民外交促進會會長湯詠瑜議員接待、副會長鄭孟洳、白喬茵、陳幸富等議員共同出席，雙方並互贈「蠟筆小新」公仔、「超人力霸王」紅包，象徵以文創交流，持續深化台日議會情誼。

湯詠瑜恭喜日本首相高市早苗帶領自民黨在這次眾議院改選中，單獨取得超過三分之二絕對優勢席次，更包辦埼玉縣16個單一選區全部議席，也恭喜「台灣女婿」山口晉再次當選。

她特別推崇埼玉縣享譽國際的「漫畫之都」美名，並提及蠟筆小新、龍貓、未聞花名、原子小金剛、足球小將翼等多部經典動漫作品，早已成為世代共同的文化記憶。

鈴木正人團長則帶來首相高市早苗的宣傳手冊，感謝台灣對自民黨勝選的祝賀，期盼未來台日關係更穩固，跟高雄能有更多交流。

日台友好議員聯盟接著拜會高雄市政府，與副市長羅達生就智慧城市及災害應變等議題交換意見，羅達生首先感謝埼玉縣長期致力推動台日交流，多次為台灣發起賑災募款行動，並提到今年高雄燈會引進日本經典 IP超人力霸王作為主題大受好評，也引起參訪團熱烈迴響。

鈴木正人會長同樣致贈埼玉縣代表性卡通蠟筆小新紀念品，為雙方交流增添溫馨氣息，並期待未來在文化產業上有更緊密的連結。

日本埼玉縣議會「日台友好議員連盟」訪問團由團長鈴木正人議員、副團長梅澤佳一議員率領，拜訪高雄市政府，一起比出超人力霸王的十字死光招牌手勢。（高市行國處提供）

