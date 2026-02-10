為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民進黨高雄議員初選登記壓軸日 市黨部團進團出湧人潮

    2026/02/10 17:07 記者王榮祥／高雄報導
    立委邱議瑩陪同子弟兵完成登記。（邱議瑩團隊提供）

    今天是民進黨高雄市議員黨內初選登記最後一天，參選人紛紛請出大咖、或由支持者組團陪同登記，市黨部團進團出、人氣熱絡。

    民進黨高市議員黨內初選前4天共30人完成登記，不少爭取連任或表態競逐的新人都選在今最後一天登記。

    立委邱議瑩親自陪同兩名子弟兵林浤澤、林慧欣赴黨部登記；她表示兩位都是深耕在地的優秀年輕人才，期許二人都能夠獲得市民支持；立委許智傑陪同鳳山子弟蘇致榮登記，喊話鄉親力挺深耕鳳山、願為地方服務的阿榮。

    立委林岱樺則陪同前高市副議長蔡昌達登記，她形容蔡昌達作為土生土長的大寮子弟，長期未離開地方，即便歷經選舉挫折，8年來仍持續關心地方建設與鄉親需求，展現跌倒再站起的韌性與不放棄的精神。

    擔任民進黨高市黨部主委的現任議員黃文益，今也在前金、新興、苓雅三區里長聯誼會主席及不分黨派超過60位里長陪同下完成初選登記，展現深厚基層實力；他表示這是第三度參選市議員，希望延續地方建設成果，更要持續推動高雄成為「友善動物城市」。

    新人黃雍琇在多位黨內優秀女力市議員黃秋媖、李雅慧、黃飛鳳、鄭孟洳、李雨庭陪同下完成登記；爭取連任的鳳山區議員林智鴻以考試為喻，認為11月大選是四年一度的期末考，而3月議員初選更是不容忽視的期中考，「一定要過關」，會用高督盟三年評鑑優質的問政成績與建設成果，以及最進步的國際經驗，爭取選民唯一支持。

    立委林岱樺力挺前高市副議長蔡昌達。（蔡昌達團隊提供）

    立委許智傑陪蘇致榮登記。（記者王榮祥攝）

    民進黨高市黨部主委、現任議員黃文益，由60多位里長陪同登記，展現深厚基層實力。（黃文益團隊提供）

    新人黃雍琇獲女力議員相挺。（黃雍琇團隊提供）

    爭取連任的鳳山區議員林智鴻。（林智鴻團隊提供）

