海鯤號測試順利！ 名嘴重提「智X立委」洩密：導致進度延宕半年

海鯤號本月6日第4次潛航測試。（資料照）

國造潛艦海鯤號上月底起開始實施一系列測試，並取得順利進展。承造商台船近日公布測試影片展現成果，還披露了海鯤號誘標投放的情形。事實上，誘標可模擬潛艦的聲學特徵誘導敵方魚雷打擊，讓潛艦得以規避攻擊，就如同可擺脫防空飛彈的軍機熱焰彈，可說是潛艦在水下的「保命符」。對此，名嘴汪潔民今日分享一則「智X立委的故事」，更大酸「台灣不用有敵人，有這種中部立委就好！」

汪潔民今日於臉書發文提及，直接講結論，因為這位智障立委到韓國洩密，導致韓國原本已經替台灣海鯤做好的魚雷管禁止出口；背後可想就是來自中國的嚴重干涉！

這魚雷管是德國設計，韓國代工，美國交涉，賣給台灣一切非常低調且隱藏，直到這位智X立委，巴不得台灣沒有潛艦，於是……拿到資料就奮不顧身，把資料轉給南韓外交單位，事情就鬧大了！

汪潔民直言，「大家說，這位立委是智障還是匪幹呢？不過，這魚雷管還是弄到手了！時間就拖長了，晚了6個月海鯤號下海測試！台灣不用有敵人，有這種中部立委就好！」

網友看到貼文後紛紛留言，有人說「南投之恥」、「不能說那個智障胖子是馬聞君？」、「長的像鬼的南投老女鬼」、「你說的那個智障就因為底下的人撈不到油水，就巴不得玉石俱焚，恐怖情人的國會版」。

