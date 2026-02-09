為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    黎智英遭重判20年 民進黨：香港民主最黑暗的一天

    2026/02/09 15:33 記者陳昀／台北報導
    黎智英遭重判20年，《華爾街日報》對此發表社論，直言對78歲的他而言這形同「死刑」，並強調此案是北京向台灣展示「被中共統治會是什麼樣子」的清晰警告。（法新社資料照）

    黎智英遭重判20年，《華爾街日報》對此發表社論，直言對78歲的他而言這形同「死刑」，並強調此案是北京向台灣展示「被中共統治會是什麼樣子」的清晰警告。（法新社資料照）

    78歲的香港《壹傳媒》集團創辦人黎智英今被以「港區國安法」定罪，重判20年有期徒刑；對此，民進黨中國部發新聞稿嚴正譴責中共迫害人權，呼籲立刻釋放黎智英，並感嘆，香港在中共的威權陰影下，已遭到毀滅性的打擊，今天是香港民主最黑暗的一天！

    民進黨中國部指出，過去幾年，香港人民為追求民主自由一次次走上街頭，遭到中共當局一次次的無情鎮壓，系統性打壓異議者、新聞工作者與公民社會，瓦解香港的司法獨立，使香港的人權狀況全面惡化，公然挑戰民主自由與普世價值。中共當局不僅無視港人的正當訴求，更不惜毀棄「一國兩制，五十年不變」承諾，對香港祭出一連串「國安惡法」，就是為了要牢牢掌握對香港的控制權。

    中共極權統治的受害者 黎智英不會是最後一個

    民進黨中國部表示，黎智英不是第一個中共極權統治下的受害者，也肯定不會是最後一個。只要中共不放棄威權統治，只會有更多的「劉曉波們」與「黎智英們」成為獨裁體制下的無辜受害者。

    民進黨中國部強調，人民才是國家的主人，司法應是保障人權的最後防線，而不是政權用來清算異議的工具，嚴正呼籲中國政府，立即停止以「國安法」進行政治迫害，也應立即釋放黎智英與所有無辜受害的香港民主人士，尊重香港人民追求民主與自由的正當權利，讓司法回歸法治、讓新聞回歸自由。

    民進黨中國部強調，唯有尊重人權、停止打壓、勇於改革，才有可能迎來真正的國際尊重與「長治久安」；永無止境的極權打壓與司法迫害，只會讓國家與人民都陷入永恆的黑暗。

    熱門推播