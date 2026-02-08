高市執政聯盟若跨261席門檻 學者：對中緊縮 加強與台安全合作

日本首相高市早苗7日在東京競選活動上發言。（路透）

日本眾議院大選今（8）日投開票，日媒預估由自民黨與日本維新會組成的執政聯盟有望突破300席，甚至一舉拿下2/3席次。學者分析指出，若選舉結果為自民黨與維新會執政聯盟跨過261席「絕對穩定多數」門檻，預期未來在經濟安保政策方面，對中國態度會更緊縮，並會加強與台灣的安全合作關係。

在選舉前夕，台積電董事長魏哲家5日才赴日拜會高市早苗，宣布台積電正評估規劃熊本第二座晶圓廠，未來可望改採3奈米製程技術生產；日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之先前接受媒體專訪也指出，台灣對日本有攸關存亡的重要性，台日在無人機及海底電纜安全等領域，有發展潛力。

請繼續往下閱讀...

民進黨立委陳冠廷表示，台積電熊本往3奈米走，代表供應鏈與經濟安全是綁定的，不只是投資而已，日本也很明確將無人機、海底電纜安全列為合作重點。他認為，未來無人機應從產業合作走到共同標準跟共同測試，海纜與關鍵基礎設施也應有聯合韌性及備援規劃，特別是修復合作的建置，並且應將經濟安全跟國安對話制度化、常態化，全面升級合作，不只是停在交流。

陳冠廷分析，若自民黨維新會執政聯盟大勝，日本未來幾年在安全與經濟安全政策上只會更穩、更往前走，對台灣來說，合作空間通常會是加分，台日關係可能會往安全合作更務實、供應鏈合作更深、區域嚇阻與韌性合作更制度化等3方向發展；但同時也會面對更大的區域壓力。

國策研究院副院長郭育仁認為，台積電不只提出3奈米在日本生產，在日投資金額也增加，背後因素除了台日環境在過去6年間為科技合作奠定的基礎，高市早苗本身也非常重視台灣議題，台積電選在此時機表態投資，對台日關係是非常正向的指標。

針對日本大選後的台日經濟安保合作走向，郭育仁指出，高市自去年10月就任首相至今，一直推動的經濟安保政策，昨日談及移民政策時，更指出要防範產業間諜入境，若選舉結果為自民黨與維新會執政聯盟跨過261席「絕對穩定多數」門檻，代表執政聯盟在眾議院17個委員會皆能完全執政，預期未來在經濟安保政策方面，對中國態度會更緊縮。

郭育仁也指出，自民黨先前公布的大選公約中，也提及安全政策將維持穩定，冷靜沉著應對中國安全威脅，並強調台海和平穩定重要性，相信若自民黨勝選，會延續並強化對中經濟安保政策，也會加強與台灣的安全合作關係。

