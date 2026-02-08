在野續推爭議法案 公督盟喊話：總預算、國防特別條例草案先付委

公民監督國會聯盟執行長張宏林。（資料照）

立法院藍白黨團上會期末聯手推動衛廣法、黨產條例等修正案三讀通過，而在日前，民眾黨黨團已先行公布新會期優先推動法案清單，為新會期在野續推爭議法案埋下伏筆。對此，公督盟執行長張宏林呼籲，與其規劃新會期要優先推動何項法案，應將中央總預算、國防特別條例草案等付委審查，痛批別再本末倒置，欠全台人民的錢「欠過年」。

本月已進入立法院第11屆第5會期，而在上會期（第4會期）末，立法院國民黨、民眾黨黨團聯手清倉通過多項爭議法案，包含「衛星廣播電視法」修正案、「立法院組織法」修正案，以及「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」修正案；本月4日，民眾黨黨團搶先公布新會期優先推動法案，包含「台灣未來帳戶特別條例草案」、「不在籍投票法草案」、黨團版國防特別條例草案，以及「政府採購法」、「人生生殖法」及「戒嚴法」修正草案等。

然而，攸關中央政府機關運作和國防安全的2026年總預算案、1.25兆國防特別條例草案至今仍未付委審查，創下立院先例；而各界關注的台美關稅法案，則在日前從立法院副院長江啟臣口中證實，全案預將在本（2）月中簽訂，而據立院朝野共識，該案後續將於3月3號邀請行政院長卓榮泰率部會首長列席進行專案報告，並備質詢。

對此，公民監督國會聯盟執行長張宏林說，藍白黨團聯手強推惡法三讀，卻將攸關政府運作、國安的中央總預算案及國防特別條例草案擱置一旁，痛批此舉是「本末倒置」，強調與其評估在野黨要強推何種法案過關，他呼籲在野黨理性審案，盡速將總預算案和國防特別預算條例草案付委審查，否則就是把全台灣人的錢「欠過年」，絕非全民所樂見。

