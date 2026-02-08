為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    《世紀血案》未經授權再詮釋 學者：尊重受害者是倫理底線

    2026/02/08 16:19 記者洪美秀／新竹報導
    以林宅血案真實故事為背景的《世紀血案》電影未上映，已在台灣引發劇烈爭議，各界討論及撻伐聲浪不斷。圖為2025年林宅血案滿45年，慈林基金會在慈林紀念林園（林家墓園）舉行追思會。（資料照）

    以林宅血案真實故事為背景的《世紀血案》電影未上映，已在台灣引發劇烈爭議，各界討論及撻伐聲浪不斷。圖為2025年林宅血案滿45年，慈林基金會在慈林紀念林園（林家墓園）舉行追思會。（資料照）

    以林宅血案真實故事為背景的《世紀血案》電影未上映，已在台灣引發劇烈爭議，各界討論及撻伐聲浪不斷。清大副教授黃貞祥提到，把仍有倖存者、仍在承受傷痛的真實血案，未經遺族同意就拿來翻拍、再詮釋，無論政治立場如何，都在倫理上極度不當，這不是單純的創作自由問題，而是對受害者與家屬最基本的人性尊重被忽視；當歷史傷口尚未癒合，任何「再現」若缺乏當事人同意與審慎態度，都可能變成二次傷害。

    他認為，創作可以探討歷史，但不能踩在被害者的痛苦上獲取敘事與聲量，尤其林宅血案至今仍有許多未解之處，本就帶著沉重的集體記憶與正義追問。在這樣的前提下，未溝通、未協商，事後再輕描淡寫，等同將人的苦難工具化，讓悲劇變成可消費的題材。

    一個社會對待這類歷史的方式，反映的不是立場，而是文明程度。對受害者的尊重，是最低限度的倫理底線；跨過這條線，再精緻的作品都站不住腳。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播