《世紀血案》未經授權再詮釋 學者：尊重受害者是倫理底線

以林宅血案真實故事為背景的《世紀血案》電影未上映，已在台灣引發劇烈爭議，各界討論及撻伐聲浪不斷。清大副教授黃貞祥提到，把仍有倖存者、仍在承受傷痛的真實血案，未經遺族同意就拿來翻拍、再詮釋，無論政治立場如何，都在倫理上極度不當，這不是單純的創作自由問題，而是對受害者與家屬最基本的人性尊重被忽視；當歷史傷口尚未癒合，任何「再現」若缺乏當事人同意與審慎態度，都可能變成二次傷害。

他認為，創作可以探討歷史，但不能踩在被害者的痛苦上獲取敘事與聲量，尤其林宅血案至今仍有許多未解之處，本就帶著沉重的集體記憶與正義追問。在這樣的前提下，未溝通、未協商，事後再輕描淡寫，等同將人的苦難工具化，讓悲劇變成可消費的題材。

一個社會對待這類歷史的方式，反映的不是立場，而是文明程度。對受害者的尊重，是最低限度的倫理底線；跨過這條線，再精緻的作品都站不住腳。

