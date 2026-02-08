新聞幕後》北京突改行程接見蕭旭岑 王滬寧當面下令：「框架和平」基礎是統一

率團訪問中國的國民黨副主席蕭旭岑（左），4日於北京人民大會堂會見中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧（右）。（國民黨提供）

國共智庫「兩岸交流合作前瞻論壇」4日在北京落幕，據悉，北京方面是在最後關頭突然拉高接見層級，改由習近平二把手、中國政協主席王滬寧接見國民黨副主席蕭旭岑一行，王也在會中強硬定調，「框架和平的基礎，必須是以中國的統一為指針」，「不容模糊地帶」、「期勉國民黨以此為目標確實努力」，被解讀是在回應國民黨主席鄭麗文近期拋出的的「和平框架」說。

據悉，中國國台辦原訂4日安排國民黨訪團到北京亦莊參觀自動車、兩岸科創中心，下午赴北京清華大學AI學院、碳中和研究院，主要是呼應本年度重點主題之一，「開啟台商二次西進之機」相關合作而來。不過，3日上午政協主席辦公室臨時通知國台辦，指隔天上午王滬寧將接見蕭旭岑一行，國台辦也隨即通知蕭等人更改行程。

請繼續往下閱讀...

王滬寧、蕭旭岑4日在中國人民大會堂會面，雙方先在媒體拍攝下公開致詞；據北京方面消息，關上門後，儘管蕭旭岑再次拿出2010年海協會副會長李亞飛版本的「各表一中」，聲稱這是「原汁原味九二共識」，以此表達國民黨對北京立場趨近的努力，但王並不買單。

據悉，王滬寧在會中仍舊強烈關切美台軍購、供應鏈合作（關稅）等議題，並首度明確指出「框架和平的基礎，必須是以中國的統一為指針」，當中「不容模糊地帶」，期勉國民黨「應以此為目標確實努力，並提出更具體的行動」，這段話也被認為是在回應近期鄭麗文提出的「和平框架」。

鄭麗文1月接受TVBS《少康戰情室》主持人趙少康專訪，談到即使2028年國民黨重返執政，中方也會擔心釋出所有善意後又變成民進黨執政，因此國民黨屆時將推動「和平框架」，盼軍事衝突大幅下降、兩岸維持永續和平關係，不會因台灣的政黨輪替而改變。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法