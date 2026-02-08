蕭旭岑「科長論」引爆國民黨內立場差異 盤點15藍委有留美背景

盤點國民黨現任立委學經歷發現，高達15位立委有留美背景。（資料照）

國民黨副主席蕭旭岑指美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點而已」，引發黨內外對國民黨親美及反美路線的爭論，但盤點國民黨現任立委學經歷發現，高達15位立委有留美背景，且多位政二代都是赴美留學。

根據立法院資訊，國民黨有留美背景的立委包括羅明才（美國華盛頓城市大學企業管理學碩士）、顏寬恆（美國多明尼肯大學企管碩士）、賴士葆（美國南加州大學工業與系統工程碩士、博士）、葉元之（美國南加大傳播管理碩士）、萬美玲（美國明尼蘇達州立曼徹普立敦大學）。

張智倫（美國費爾里·狄金生大學會計碩士）、洪孟楷（美國南加州大學國際公共政策及管理系碩士）、柯志恩（美國南加大教育心理學博士）、林沛祥（拉文大學公共行政博士）、李彥秀（美國加州斐伯坦大學企管所研究）。

江啟臣（美國南卡羅萊納大學國際關係博士）、林倩綺（華盛頓大學博士），陳永康（美國海軍戰爭學院1997年班）、陳菁徽（美國約翰霍普金斯大學公衛碩士），羅智強（哈佛大學訪問學人）。

國民黨團書記長林沛祥表示，國民黨的對美路線沒有變，該合作的合作、該溝通的溝通，該做朋友的還是做朋友，不會因為一句話就改航向。美國是重要夥伴，這一點我們很清楚，也很務實。蕭旭岑副主席的說法，那真的就是個比喻。政治人物有時候講話比較形象一點，不代表我們不尊重美國在台的代表。該有的禮貌、該有的尊重，國民黨一樣不少，外交不是用頭銜比大小，是看互動與實質內容。

