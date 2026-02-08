為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    獨家》中國「對台工作會議」9日開幕 將成立因應台灣地方選舉專組等四大重點

    2026/02/08 16:04 記者鄒景雯/台北報導
    中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅。（路透檔案照）

    中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅。（路透檔案照）

    中國今天起將舉行「對台工作會議」，來自北京的消息指出，會中將正式成立因應台灣地方選舉的工作專組，聲稱將「結合統戰、網路空間多重力量，重創島內台獨勢力」，擺明直接介入台灣十一月的「九合一」大選。

    據了解，9日開始的會議，將由中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅主持。王滬寧應會在開幕時講話。

    消息指出，這次會議主要目標是：定位今年為「兩制推進」關鍵年，釐定今年對台四大核心工作，分別包括：

    一、結合島內愛國力量，全力阻止美國武裝台灣（軍購）圖謀過關。

    二、推進大陸台灣供應鏈融合，提供誘因，包括給予關稅優惠等，聚焦切斷美台供應鏈合作可能性。

    三、創造統一有利態勢：今年為「兩制」推薦關鍵年，對外持續鞏固一中法理，對內爭取島內愛國統一力量，嚴懲國內外所有主張、支援台獨人士。

    四、成立因應台灣地方選舉工作專組，結合統戰、網路空間多重力量，重創島內台獨勢力。

    由於以上內容均事涉高度敏感與爭議，使得這次會議的召開備受外界矚目。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播