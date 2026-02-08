獨家》中國「對台工作會議」9日開幕 將成立因應台灣地方選舉專組等四大重點

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅。（路透檔案照）

中國今天起將舉行「對台工作會議」，來自北京的消息指出，會中將正式成立因應台灣地方選舉的工作專組，聲稱將「結合統戰、網路空間多重力量，重創島內台獨勢力」，擺明直接介入台灣十一月的「九合一」大選。

據了解，9日開始的會議，將由中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅主持。王滬寧應會在開幕時講話。

消息指出，這次會議主要目標是：定位今年為「兩制推進」關鍵年，釐定今年對台四大核心工作，分別包括：

一、結合島內愛國力量，全力阻止美國武裝台灣（軍購）圖謀過關。

二、推進大陸台灣供應鏈融合，提供誘因，包括給予關稅優惠等，聚焦切斷美台供應鏈合作可能性。

三、創造統一有利態勢：今年為「兩制」推薦關鍵年，對外持續鞏固一中法理，對內爭取島內愛國統一力量，嚴懲國內外所有主張、支援台獨人士。

四、成立因應台灣地方選舉工作專組，結合統戰、網路空間多重力量，重創島內台獨勢力。

由於以上內容均事涉高度敏感與爭議，使得這次會議的召開備受外界矚目。

