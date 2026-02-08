為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    幕後》台美軍購阻礙北京威懾日本、台獨 王滬寧促國民黨：關鍵是要「無法實現」

    2026/02/08 16:49 記者陳昀／台北報導
    中國全國政協主席王滬寧。（路透資料照）

    中國全國政協主席王滬寧。（路透資料照）

    國民黨副主席蕭旭岑4日率領「兩岸交流合作前瞻論壇」代表團成員，前往北京人民大會堂會見中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧。據透露，王滬寧在閉門會議中表達，「美國主導」的1.25兆軍購，讓北京對於威懾「日本軍國主義」、「菲律賓鯨吞南海」乃至於台獨勢力都起了結構性破壞，並對國民黨說「關鍵不是擋下幾次，而是讓這些威脅終究無法實現」。

    據北京方面消息，王滬寧在會中展現出對台美軍事合作的高度焦慮，他向國民黨一行人直言，這次「美國主導」的軍購，不只平添台海風險，更嚴重的是，在規模或項目方面，都在在打破解放軍過去多年在包括台海在內周邊區域建立的「戰略優勢」。

    據轉述，王滬寧認為這項軍購使北京「對於日本軍國主義再起，對於菲律賓對我南海的鯨吞襲奪，乃至於對台獨勢力的威懾，都要起結構性的破壞。」

    據悉，王滬寧在會中表示，國民黨應該結合有識之士，全力擋下台美1.25兆軍購，因為這不僅在威懾台獨，更是替中國爭取戰略機遇；此外，對於國民黨在立法院持續不讓軍購案排入審查，王滬寧也說：「關鍵不是擋下幾次」，而是「讓這些威脅終究無法實現。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播