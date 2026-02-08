幕後》台美軍購阻礙北京威懾日本、台獨 王滬寧促國民黨：關鍵是要「無法實現」

中國全國政協主席王滬寧。（路透資料照）

國民黨副主席蕭旭岑4日率領「兩岸交流合作前瞻論壇」代表團成員，前往北京人民大會堂會見中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧。據透露，王滬寧在閉門會議中表達，「美國主導」的1.25兆軍購，讓北京對於威懾「日本軍國主義」、「菲律賓鯨吞南海」乃至於台獨勢力都起了結構性破壞，並對國民黨說「關鍵不是擋下幾次，而是讓這些威脅終究無法實現」。

據北京方面消息，王滬寧在會中展現出對台美軍事合作的高度焦慮，他向國民黨一行人直言，這次「美國主導」的軍購，不只平添台海風險，更嚴重的是，在規模或項目方面，都在在打破解放軍過去多年在包括台海在內周邊區域建立的「戰略優勢」。

據轉述，王滬寧認為這項軍購使北京「對於日本軍國主義再起，對於菲律賓對我南海的鯨吞襲奪，乃至於對台獨勢力的威懾，都要起結構性的破壞。」

據悉，王滬寧在會中表示，國民黨應該結合有識之士，全力擋下台美1.25兆軍購，因為這不僅在威懾台獨，更是替中國爭取戰略機遇；此外，對於國民黨在立法院持續不讓軍購案排入審查，王滬寧也說：「關鍵不是擋下幾次」，而是「讓這些威脅終究無法實現。」

