憂國民黨全面紅化！ 王定宇籲：郝龍斌等中華民國派站出來

民進黨立委王定宇。（資料照）

國民黨主席鄭麗文上任後，一改前主席朱立倫「和中親美」路線，副主席蕭旭岑更在今年赴中舉辦國共論壇，返台後開嗆美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點」。民進黨立委王定宇今直言，鄭麗文領導的國民黨已變成全面擁抱共產黨路線「親中反美」，呼籲希望國民黨內部「友美派」如前台北市長郝龍斌等藍軍中華民國派能站出來，並主導國民黨讓國防特別條例付委審查。

王定宇指出，站在台灣全體人民的立場來看，如果鄭麗文要把國民黨帶進中國紅色供應鏈、紅色內政裡面，這對台灣是毀滅式的政治路線，民進黨樂見國民黨內部有不一樣的聲音，去反對鄭麗文這種做法。

請繼續往下閱讀...

站在對國民黨好、對國家好來講，王定宇呼籲，希望國民黨內部「友美派」能發出聲音跟力量，他也期待像是前台北市長郝龍斌等，過去藍軍中華民國派「親中、反共、友美」的主張能站出來。

王定宇提及，國防特別條例攸關台美建立共同防禦力量、安全網絡、台美合作在台設置軍事工業供應鏈、防空軍事力量提升至「台灣盾」等對台灣國防外交至關重要。他認為，從該條例是否能付委審查、順利通過，就可以看出國民黨內部是「反共友美」、還是「親中反美」路線勝出，能夠主導國民黨。

這不僅攸關國民黨內部是否全面紅化，或是能夠恢復到原來的中華民國派，更影響著區域安全穩定、 全球的利益！王定宇強調，日本大選剛結束，可以來觀察2026大選在即，國民黨內部的兩條路線之爭，不僅影響國民黨內的黨運，也影響到我們中華民國台灣的國運，也樂見國民黨內部反共的力量能夠把真正的聲音發出來，這不僅是救你們自己國民黨，也是對台灣很重要的一件事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法