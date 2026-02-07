為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    《世紀血案》挨批 溫朗東起底製片公司老闆：拍片動機不單純

    2026/02/07 11:53 即時新聞／綜合報導
    名嘴溫朗東表示，製片公司費思兔老闆是之前中國肯德基主席蘇敬軾（見圖）。（圖擷自新華社）

    名嘴溫朗東表示，製片公司費思兔老闆是之前中國肯德基主席蘇敬軾（見圖）。（圖擷自新華社）

    改編自台灣慘痛真實事件「林宅血案」的電影《世紀血案》舉辦殺青記者會後，卻傳出翻拍前未取得林義雄及家屬同意，引發外界撻伐。對此，名嘴溫朗東表示，製片公司費思兔老闆是之前中國肯德基主席蘇敬軾，費思兔先前製作電影《幻術》編劇，就是蘇本人，該片票房台幣236萬元，光這數字就很難讓公司撐下去。但費思兔還繼續拍。

    溫朗東今於社群平台發文提及，電影《世紀血案》，很多問題已經浮現：製片公司費思兔文化娛樂，老闆是之前中國肯德基主席蘇敬軾，號稱退休後來拍電影；電影不做功課，不訪問當事人；演員幫國民黨將軍的人格背書、李千娜說滅門沒那麼嚴重、沒那麼恐怖。

    溫朗東指出，世紀血案的前作《幻術》，票房台幣236萬元，光這數字就很難讓公司撐下去。但費思兔還繼續拍。

    溫朗東認為，如果不是為了錢，那是否為了藝術？幻術的藝術性可受公評：很低。有意思的是，這部片好像「怕人沒辦法看到」，免費的，全片放在youtube上面。

    拍都拍了，讓人免費觀賞，也可以理解，更奇怪的是，這是一部推理劇，結果youtube標題就像是圖書館有人在推理小說的人物表上面拿原子筆劃圈圈，寫這是兇手：「李登輝是319槍擊案的幕後指使者？玩殘國民黨？推理電影《幻術》全片免費線上看」

    溫朗東最後說，「幻術的編劇，就是蘇敬軾本人。有哪一個精心構思、花錢拍攝推理劇的編劇兼電影公司老闆，會容許兇手被放在標題？除非這不是電影」。

    在 Threads 查看

    《幻術》電影在YouTube標題：「李登輝是319槍擊案的幕後指使者？玩殘國民黨？推理電影《幻術》全片免費線上看」。（圖擷取自幻術YT頻道）

    《幻術》電影在YouTube標題：「李登輝是319槍擊案的幕後指使者？玩殘國民黨？推理電影《幻術》全片免費線上看」。（圖擷取自幻術YT頻道）

