蕭旭岑嗆AIT處長「只比科長大」 江啟臣打臉反駁：他代表美國

江啟臣表示，谷立言處長是大使、中將層級，他代是表他的國家。（記者蔡淑媛攝）

藍營不滿遭美國施壓通過1.25兆國防特別預算，中國國民黨副主席蕭旭岑昨（6日）指出，美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點而已，搞不好連司長都不是」，對此，江啟臣表示，谷立言層級依國務院是大使，軍方是中將，不論是派駐到到台灣當代表、到中華民國擔任大使，「他就代是表他的國家！」我們相互尊重。

江啟臣表示，谷立言是AIT的處長，依國務院相關層級來說是屬於大使層級，對照軍方層級為中將等級，外交要相互尊重，他認為每個民主國家各黨派有不一樣立場跟角度，也應透不同黨派間對話、協調、協商，做出對台灣及人民最有利的共識。

對照蕭旭岑對谷立言說三道四，江啟臣與台中市盧秀燕則積極拉攏關係，江昨天邀請谷立言參訪台中精機、以及參加中部AI機器人產業發展交流座談會，並與台中市長盧秀燕同框，盧也說台中與美國互動密切，要共同發展台美在台中市AI機器人產業。

對於盧秀燕傳出3月訪美，谷立言也表達歡之意；在台美關稅協議簽訂時程，江啟臣昨也主動提及經詢問谷立言確認，應在月中可以簽訂，立院這邊應該可以盡速批准，讓產業有穩定的基礎方。

江啟臣參加立法院中辦迎春囍市活動，發送春聯。（記者蔡淑媛攝）

