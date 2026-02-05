台北爆漢他病毒死亡 北捷又見鼠蹤 市民怒吼要蔣萬安速處理

市民灌爆蔣萬安臉書，要求處理鼠患問題。（圖翻攝自蔣萬安臉書）

北市大安區日前驚傳自民國89年以來首例漢他病毒死亡案例，近日不少公共空間都有民眾通報發現作為主要傳染媒介的老鼠，搞得人心惶惶。昨天又有網友拍到人來人往的台北捷運車廂有老鼠現蹤，隨即引發熱議，大批網友灌爆市長蔣萬安的臉書，要求正視此事並加緊處理。

大安區一名七旬翁感染漢他病毒，發病8天後不治，成為26年來首宗死亡病例，住家周邊捕獲老鼠驗出病毒抗體陽性。漢他病毒主要傳染媒介為嚙齒類動物，溝鼠是台灣常見的主要病毒傳播宿主，人類通常因呼吸道吸入遭鼠類尿液、糞便或唾液污染的飛沫與空氣微粒，或接觸受污染的物體，以及被帶病毒鼠類咬傷而感染。值此之際，台北多地頻傳老鼠趴趴走，讓北市民眾相當緊張。

昨天有網友搭捷運時拍到老鼠在車廂內亂竄的照片，PO到網上瞬時掀起熱烈討論。看到連北捷也「淪陷」，大批網友湧入蔣萬安臉書最新發布一篇逛年貨大街的貼文，「都幾天了，現在都沒看到你回應鼠患的問題，要等台北滿街老鼠才知道事情大條？」、「處理一下老鼠！」、「老鼠不處理？」、「可以處理一下老鼠問題嗎？這樣要市民怎麼放心過年」、「鼠疫不趕快處理嗎」、「拜託老鼠先處理一下吧，有點誇張欸！」、「台北市是要變老鼠之都是不是」、「鼠患失控，漢他病毒風險升高，請問市府的對策與政策在哪？」

