柯文哲遭黃國昌「銃康」？ 陳佩琪直呼「很詭異」親給這些建議

民眾黨到南門市場掃街拜票，突然一名女子亂入，現任主席黃國昌被捕捉疑似偷使眼色。（本報合成，擷取自民眾之聲YT）

民眾黨前任與現任黨主席柯文哲、黃國昌日前在南門市場發送春聯時，一名自稱是柯文哲「學妹」的女子陳情並質問為何自己在大安區長大、念醫學系，如今35、36歲卻仍買不起大安區房子，引發現場尷尬。相關畫面曝光後，有網友注意到該名女子現身前，黃國昌曾朝鏡頭外挑眉示意，質疑整起事件是黃國昌「銃康」柯文哲。對此，柯文哲妻子陳佩琪昨表示若黃國昌真的有動手腳，將替丈夫討公道，今（2）日再度發文，直言整起事件「很詭異」，該名女子應該去找問執政者並尋求理財顧問的協助。

柯文哲、黃國昌於1月31日前往南門市場替民眾黨參選人吳怡萱、許甫及張志豪助選拉票，並接受媒體聯訪。未料訪問結束後，一名女子突然衝出，自稱是柯文哲的學妹，質問自己在大安區長大、考上醫學系，卻在35、36歲仍買不起大安區的房子，「這世界還有公平正義嗎？」該名女子出現後，黃國昌隨即離開現場，留下柯文哲一人面對突如其來的提問，最後只能簡單回應後離去。

畫面曝光後引發熱議，有網友發現聯訪結束前，黃國昌曾朝鏡頭外挑眉示意，隨後女子立刻亂入，黃國昌則默默離場，讓外界質疑是否刻意安排人選，意圖讓柯文哲難堪。陳佩琪昨天（2月1日）又在臉書發文批評民進黨政府打壓柯文哲，並回應網友提問「黃國昌是不是弄妳老公？」時表示，若黃國昌真的有做什麼，她會替丈夫討公道。

陳佩琪今（2）日再度發文表示，直到昨晚才搞清楚外界所謂「阿北被銃康」的內容，直言整件事「很詭異」。她表示，該名女子自稱台大醫學系出身，但她與柯文哲都不認識，反倒是外界影射念法律的黃國昌與對方有關，讓她感到不合理。

陳佩琪指出，事件核心其實只是該名女子陳情「35歲買不起大安區房子」，卻跑到目前沒有行政權、也非執政黨的民眾黨活動現場表達不滿。她轉述有媒體人分析，一般醫學系畢業年齡約25、26歲，該名女子已畢業9至10年，卻質疑買不起房。

陳佩琪認為，這問題是該要問前總統蔡英文和現任的賴清德才對，因為這10年來都是民進黨執政，難道有人天真到以為台北市長可以決定房價這種大事嗎？

她進一步指出，台灣高房價是金管會長期採低利率所導致，怕升息影響到中小企業的借貸成本，長期不敢升息，導致借貸成本低廉，游資充斥，錢沒地方可去（過去幾年股市長期不振，只是到最近股市才因為AI崛起而熱絡起來，但說實在的，投資高股息類股的傳統股民還是慘兮兮的），只好投入房市炒房，才導致房價逐年高漲；另外個人是覺得遺贈稅的調降、導致海外資金大舉回流，也是因素之一，強調柯文哲任內已盡力推動公共住宅。

陳佩琪也表示，購屋和就讀校系關連不大，就算醫生收入好和職業有些相關，但也和唸的學校無關，該名女子應該找中央級的總統和金管會主委詢問近年房價飆漲的原因及對策，同時也該尋求理財顧問、規劃自己的購屋計畫。

最後陳佩琪分享自身經驗，表示她與柯文哲在2011年、約50歲時才買下大安區信義路的房子，結婚後便開始擬定並執行購屋計畫，生活上選擇不買車、搭乘大眾運輸、不請傭人、不追求奢侈品、買菜自己煮，子女就讀公立學校，長年節省開支，才終於實現購屋目標。

