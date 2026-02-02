北市離奇工安意外 17歲少女被捲入保麗龍機台慘死

萬華警方排除他殺嫌疑，認定是單純意外。（資料照）

17歲謝姓少女平時在台北漁產公司的一間委外包商處工作，她前天傍晚工作時在替一台保麗龍機台更換膠帶時，不知何故機器忽然啟動，她被連帶捲入機器當中當場慘死。警方調查後認定是單純意外事件，排除他殺嫌疑，也將包商老闆依照過失致死罪嫌送辦。

台北市消防局在前天（31日）晚上6時許接獲報案，位在萬華區萬大路上的台北漁產公司，有人被捲入機器當中。消防員獲報趕往，發現被捲入保麗龍機台的謝姓少女已經明顯死亡。

據悉，當時謝姓少女疑似在替絞碎保麗龍的機台更換膠帶，但不知為何，本該關機的機器卻忽然啟動，導致她被捲入機器當中。包商老闆聲稱，當時機器是由謝姓少女自己操作，事發當下並沒有其他人靠近機器，不清楚為何她會被捲入機器中。

漁產公司回應，當日下午現場作業時，員工更換保麗龍機台膠帶時，管理員立即關閉電源，進行現場搶救，隨即通報119與漁產公司。漁產公司表示深切哀悼及不捨，向家屬致以誠摯慰問，並與委外廠商一起配合檢調及主管機關辦理相關事宜，同時將重新檢視委外管理機制。

漁產公司表示，公開招標保麗龍處理業務，由和順興公司得標，114年12月12日完成簽約，漁產公司僅提供作業場域，相關機器設備、操作管理及人員聘用指揮，均由得標廠商辦理。

漁產公司說，契約明定得標廠商需於履約期間辦理專業責任險、雇主意外責任險、商業火災保險，以及投保勞工就業相關保險，並由得標廠商指定現場管理員負責人員調度及作業管理事宜。漁產公司提到，針對法規規範及契約要求相關保險及作業準則要求和順興公司人員落實執行，也有每日進行例行性作業巡查、保全巡查與工安宣導等措施。

