日本眾議院大選5變數 路透：史上最難預測結果

日相兼自民黨總裁高市早苗（中）近日積極為自家候選人造勢。（彭博）

日本首相高市早苗上月宣布解散眾議院，提前在本月8日進行改選，希望憑藉內閣高支持度，助執政黨自民黨擴大在國會的席次優勢，以利推動施政。路透2日彙整5大變數，稱這是日本多年來最難預測結果的選戰之一。

第一個變數是支持率落差。高市去年10月成為日本首位女首相以來，民望居高不下，直到選前支持率仍逾6成，但自民黨的支持率僅約35%，令外界質疑高市個人魅力是否能有效帶動角逐眾院共465個席次的自民黨候選人勝出。

第二個變數是年輕選票不可靠。民調顯示，最堅定支持高市的人是年輕選民，而非長期構成自民黨選票基本盤的年長世代。根據最近調查，相較於70歲以上長者，30歲以下年輕人對她的支持率高出逾20%。然而，日本年輕人的投票率遠不及年長者。例如，在2024年10月眾院選舉中，首都東京的21歲至24歲選民投票率僅36%，反觀70歲至74歲選民高達71%。

第三個變數是聯盟分裂。自民黨這次未與前聯盟夥伴公明黨結盟參與全國大選，為26年來首見。公明黨以創價學會為主要支持基礎，該組織表示在日本擁有至少800萬名成員。公明黨在過去的選舉中曾助自民黨獲得數十個席次，尤其是在都會地區，這次加入主要反對黨立憲民主黨的中間派陣營，可能導致自民黨流失數以百萬計選票。

第四個變數是極右勢力挑戰。極右派「參政黨」推出的候選人多達190位，人數規模在本次選戰位居第三，參政黨致力擴大目前在眾議院擁有的2席。該黨鎖定保守派自民黨支持者，承諾強化移民管制措施、應對物價上漲問題。參政黨在去年7月的參院選舉表現亮眼，從自民黨手中搶下不少選票，目前在參議院擁有15席。

第五個變數是冬季天候影響。高市於寒冬時節舉行大選，打破過往於天氣較溫和時刻召開選舉的慣例，尤其是秋天。這是日本戰後僅第三次於2月舉行眾院選舉，自1990年以來則是第一次。北部大雪可能導致投票率降低並干擾競選活動進行，鄉村地區尤其會受影響，為已充滿變數的選情再添不確定性。

