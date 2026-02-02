為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    賴總統明親開台美EPPD記者會 隔空對陣國共智庫交流

    2026/02/02 17:00 記者陳昀／台北報導
    台美日前簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，經濟部長龔明鑫（右）與美國國務院經濟事務次卿Jacob Helberg（左）主談。（外交部提供）

    第6屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）日前圓滿落幕，總統賴清德、府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、經濟部長龔明鑫明天上午將召開「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會；與此同時，國民黨正赴中出席國共智庫論壇，更傳出被北京方面要求推進台商「二次西進」，兩種路線形成強烈對比。

    總統府明天上午9時30分至10時10分在大禮堂舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，出席者包括賴清德總統、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、經濟部長龔明鑫、經濟部國際貿易署長劉威廉及外交部北美司長王良玉，將對外說明台美合作進展與後續推動方向。

    府方人士指出，賴總統上任以來，執政團隊的經濟戰略路線採取「立足台灣、美國加一、佈局全球、行銷全世界」的清晰主軸，強調在供應鏈重組與地緣經濟競爭升溫下，透過攜手美方、深化對話、強化產業合作與投資交流，協助台灣產業穩健走向國際。

    府方人士表示，政府將持續以國家利益為依歸，拓展對外經貿夥伴關係，提升台灣在全球供應鏈中的關鍵地位與韌性。

