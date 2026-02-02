從「菩薩畏因」到「生病吃藥」 盤點賴清德、韓國瑜3大交鋒關鍵點

賴總統去年2月國政會商時，特別準備「花開富貴五福臨門」紅花響杯五入禮盒，送給立法院長韓國瑜等五院院長，傳遞「五權分立、五院合作、五院團結」的期盼。（圖擷取自總統府）

藍白在立法院持續阻擋中央政府總預算及國防特別預算的審查，並強推「中天條款」、「不當黨產條例」及助理費等爭議修法，總統賴清德今喊話立法院長韓國瑜「發揮功能」，讓相關預算儘速完成審議相關預算；回顧過去一年，賴總統已至少3度在關鍵時刻向韓喊話、試圖突破朝野僵局，卻始終未能獲得正面回應。

回顧過去賴韓隔空交鋒的3大關鍵時間點，首先是2025年2月10日的五院國政會商。針對當年度中央政府總預算仍未送出立法院，總統召集五院院長國政會商，賴總統當時多次表達，理解朝野政黨各有堅持與立場，希望亦能彼此理解體諒，也相信韓院長的處事高度、歷練智慧，能夠化解朝野衝突、促進政黨和諧對話。韓國瑜會中當面要求賴總統以黨主席身分呼籲民進黨不要推動大罷免，賴總統引述佛經「菩薩畏因，眾生畏果」指出，解鈴還須繫鈴人。

請繼續往下閱讀...

第二，2025年11月11日，中國指控民進黨立委沈伯洋涉犯分裂國家罪，揚言透國際刑警組織對其展開全球抓捕，總統賴清德呼籲立法院長韓國瑜挺身而出，率領跨黨派立委，捍衛國會尊嚴、捍衛台灣人民的言論自由。然而，韓國瑜公開反嗆「自己生病，要別人吃藥」，要賴清德先廢除台獨黨綱、別搞惡意政治鬥爭，撤回大陸為境外敵對勢力，才是真正解決問題的上流源頭。

第三，2025年12月15日，面對財劃法僵局、反年改、今年度中央政府總預算未審等諸多挑戰，總統府邀請行政院、立法院、考試院等三院院長入府，立法院長韓國瑜以參加會談前需取得各黨團授權為由婉拒，即便賴總統會談前再次喊話「知道韓院長有難言之隱」、盼韓再思考，韓仍未現身。當日卓揆則依據憲法第37條所賦予權力，決定不予副署「財政收支劃分法」，賴總統也表達支持。

面對今年度中央政府總預算、國防特別預算持續卡關，總統賴清德今直言，在立法院當家的國民黨跟民眾黨，竟然在預算會期對中央政府總預算沒有任何審查，同時無視中國威脅阻撓國防特別條例，卻強行表決通過「顏寬恒條款」、「中天條款」，並讓國民黨再度擁有黨產，希望全國民眾評評理。

賴清德表示，對於立法院院長，他身為總統沒有批評，那只有請託了，請託韓國瑜院長能夠注重未來國家的長遠發展，不管是國家安全，或者是經濟發展人民的福祉，希望他能夠發揮功能，讓中央政府總預算能夠盡速完成審議，讓國防特別預算也能夠盡速通過，這是立法委員的職責，應該也是國會議長應該有的權責。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法