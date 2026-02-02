為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    賴瑞隆民調勝柯志恩11.6個百分點 柯：2週前賴贏我30幾趴

    2026/02/02 16:02 記者王榮祥／高雄報導
    山水民調顯示賴瑞隆贏柯志恩11個百分點。圖為上週六2人在高雄三鳳中街同框。（記者王榮祥攝）

    新頭殼委託山水民調顯示，高雄市長參選人賴瑞隆以43.9%贏過柯志恩32.3%，差距11.6個百分點。賴瑞隆強調，各項民調都會納入參考，團結各方力量來守住高雄是現階段最重要工作；柯志恩提到，同樣一間民調公司2週前賴贏她百分之30幾，兩週後衰退到11個百分點，這情況很有趣。

    針對民調顯示領先柯志恩11.6個百分點，賴瑞隆強調，各項民調數字都會納入參考，各項不足的部分會進行檢討，他並提到高雄市長陳其邁有許多政績，後續會全力推動，盼全面整合各方力量，也希望能夠延續高雄的進步發展，這是現在最重要的工作。

    柯志恩說，從過去到現在，她對所有民調結果都尊重，相信未來一定有不同民調公司做出不同民調，結論一樣都是尊重。

    她同時提到，山水民調結果有個有趣的事情，1月13日初選後的山水民調，賴瑞隆贏柯志恩30%，2週後卻只贏11個百分點，為何衰落這麼多？是賴瑞隆發生何事、還是山水民調不可信？值得觀察。

