    首頁 > 政治

    AIT宣布FB停更！實施前狂發文提醒一事 網怒：苦口婆心換藍白絕情

    2026/01/31 13:52 即時新聞／綜合報導
    AIT短時間連發三文提台美合作。（取自AIT臉書）

    AIT短時間連發三文提台美合作。（取自AIT臉書）

    美國在台協會（AIT）稍早宣布，由於撥款問題未決，臉書粉專在辦公室全面恢復之前將不會定期更新，僅會發布緊急安全資訊。另外，辦事處會盡可能繼續提供已預約的護照、簽證服務。不過，就在AIT宣布這項措施前幾小時，已連續發了3篇文章，其中兩篇分別提到「投資國防工業基礎」、「希望加強與台灣合作韌性」，文章下方，網友直呼「苦口婆心換藍白的絕情」。

    AIT粉專今日連發三篇文章，強調AIT處長谷立言接受《天下雜誌》專訪的發言重點。其中一篇提到，希望台美關稅協議、投資協議以及雙方合作，能為台灣中小企業以美國為平台擴大佈局，成為貨真價實的國際公司。此外，谷立言也在專訪中提到，希望與台灣合作韌性，目前包括在中央部會與機關、地方政府及軍方與軍民關係等部分，都看到了進展。

    此外，谷立言也強調，投資自身的國防工業基礎，有三個好處：「第一，提升台灣軍方可取得的防衛系統。台灣愈能在本地生產，就愈能有效運用其軍力。第二，提升衝突時的韌性。台灣不像烏克蘭有陸上邊界可接收補給，危機期間要補給關鍵彈藥或無人機會更具挑戰。第三，能對全球防衛物資需求做出貢獻。」

    三則貼文PO出短短2小時左右就累積了超過千則留言，網友紛紛表示：「藍白立委不要扯後腿」、「藍白是台灣內部最大敵人」、「黃國昌，在跟你說話！」、「藍白還不醒嗎？」、「苦口婆心換藍白的絕情」、「說明一百次，藍白不給過就是沒用，你們要知道問題癥結點在哪」。

