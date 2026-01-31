網盤點盧秀燕任內重大意外及爭議事件 網驚：新光三越氣爆竟排不上......

有網友整理盧秀燕任期內的重大意外或爭議事件。（資料照）

台中市長盧秀燕從2018年就任至今，即使施政滿意度排名前段班，但從先前的非洲豬瘟引爆的台中市廚餘之亂，到近期稱中台灣燈會人氣IP芬蘭精靈「姆明（Moomin）」是河馬引起粉絲不滿，諸多事件都引發熱議，有網友在社群平台上用十二生肖盤點盧市府任內發生的重大意外或爭議事件，令網友意外的是，台中新光三越氣爆竟沒上榜。

●鼠：台中7期老鼠會，逢甲商圈大學生受騙案。

2019年首皇集團總裁、聖益全公司、紫竹林玄門總會掌門兼負責人吳坤錦，涉嫌巧立名目以宗教高帽、行善發財為幌子，採取「5級3晉制」，俗稱老鼠會的非法多層次傳銷手法，高獲利、高分紅來吸引民眾投資。

2023年台中市數所大學傳出學生被以「無卡分期老鼠會」方式詐騙，嫌犯透過投資手機、電腦為由，鼓吹學生填寫無卡分期契約，每人被騙5萬到10萬元不等，逢甲大學表示，目前向校方通報的學生有近百人，已向警方報案；東海大學回應有1名學生受害。

●牛：2024年過期和牛emperor業者，食安問題扯出案外案地下博弈。

2024年4月台中地檢署指揮警方會同台中市衛生局，偵查高檔餐廳「和牛EMPEROR」燒肉店涉嫌囤積逾期肉品等食安事件，該店名義負責人（登記掛名的社長）是曾為旅美職棒選手坂本斗志的胞兄，據指出，他涉嫌於2022年經營線上賭博機房，賭資高達1800億元台幣，據傳已於3月潛逃出境。

●虎：石虎非法販售集團因民眾黨台中市議員江和樹提早放消息，使布局超過7個月收網行動失敗。

2025年4月25日台中市議員江和樹在議會驚爆台中有狗肉黑市，甚至宣稱連石虎肉都賣，對此，新竹動保人士在臉書指控是一場以「英雄主義」包裝的災難背叛，讓全台布局超過7個月收網行動曝光。

●兔：2025年10月台中大里1位自稱網紅的范姓女子，因傳出她母親重病離世，爭議言論在網路上掀起話題。此外，范姓女子曾涉嫌虐待寵物兔、無照駕駛出車禍、遭詐騙導致母親醫療費受損等爭議事件。

●龍：龍井區台電午餐補助事件。

台中市龍井長期承受台電台中發電廠（中火）污染及港區工業發展交通風險，龍井區擴大區務會報2025年9月18日舉行，龍井區16個里中，竟有15里里長集體缺席，區公所會場空蕩蕩；里長代表、龍井區里長聯誼會長張文慶說，國小營養午餐經費等福利與公共建設屢遭阻擋，集體缺席向市府表達強烈不滿。

●蛇：台中市大坑步道傳出有宗教團體放生劇毒眼鏡蛇。

2021年11月台中市大坑步道傳出首起山友遭劇毒眼鏡蛇咬傷案例，事實上，先前就有山友在步道驚見眼鏡蛇竄出，還不斷吐信作勢攻擊的模樣嚇壞山友，當地農戶及居民研判，這都是任意放生惹禍，過往就有人整箱帶來放生，還宣稱有佛經加持，不會咬人。

●馬：2026年跨年「馬麻愛你」、中台灣燈會主燈IP姆明被指為河馬。

2026年1月1日跨年當日，盧秀燕上台時大喊「馬麻（媽媽）愛你！」也引發現場主持人一同鼓譟大喊。影片流出後，網友紛紛大罵：「噁心」、「要不要臉！」。

2026年1月6日公布中台灣元宵燈會時盧秀燕笑稱，河馬是馬，鐵馬也是馬，大家發揮創意與想像力，合在一起就是「幸福蜜馬」，遭「姆明」粉絲批「他是芬蘭精靈」。

●羊：興中街租客養羊被趕憤而縱火致6死6傷。

2022年3月鄭嫌因養羊與積欠房租與莊姓女房東產生糾紛，憤而縱火，造成6死6傷的悲劇。

●猴：台中BMW猴鋁棒打人。

2022年2月27日1位民眾26日開車行經霧峰區中正路，前方1輛黑色BMW轎車突然停車，因擋在車道，後方駕駛按了幾下喇叭，BMW駕駛不滿，手上疑似拿著一支棍棒準備下車。

●雞：台中爆H5N1禽流感。

2026年台中市豐原區豐康牧場飼養約7000隻雞，驚傳1700隻異常死亡，業者隱匿疫情未報，市府採檢證實禽場檢出動物H5N1禽流感疫情，查出案場在1月10日出現禽流感症狀，26日出現大量死亡，10日至26日死亡雞隻逾1700隻，期間仍繼續出售雞蛋，且有宅配貨車進入養雞場。

●狗：台中有集團非法賣狗肉，因民眾黨台中市議員江和樹提早放消息，導致布局失敗。

●豬：台中市驗出台灣唯一一盒含有西布特羅瘦肉精的豬肉、非洲豬瘟廚餘事件。

2024年2月農曆春節前夕，台中市政府驗出全台惟一一件西布特羅梅花豬肉片，引起社會恐慌。

2025年10月台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，台中市府提交的疫調初步報告卻有多項缺失，中央派遣專家團隊協助台中市府執行疫調，並於11月3日公布，推測來源可能就是來自未完全蒸煮的廚餘。

而今（31日）台中市的廚餘之亂仍未消停，從「廚餘大戰」進化到「廚餘機大戰」，學校展開搶救廚餘大作戰，餐廳及團膳業者怒稱「市長說清運沒問題，清運量能在哪裡？」。

