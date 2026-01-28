蕭美琴：無人機必須100％非紅供應鏈 讓MIT進軍全球

副總統蕭美琴前天到嘉義縣「亞洲無人機 AI 創新應用研發中心」參訪，並與產業座談。（總統府提供）

副總統蕭美琴前天到嘉義縣「亞洲無人機 AI 創新應用研發中心」（亞創中心）參訪，並與產業座談；她表示，當前政府的無人機產製及採購，無論軍方或公部門，都必須達到「百分之百非紅供應鏈」，確保供應鏈自主及技術安全，期盼逐步實現落地全面在台生產的目標、擦亮MIT招牌，在政府全力協助下落實國產化並進軍全球市場。

總統府今天發布新聞稿指出，此次活動由嘉義縣政府同步邀集亞洲無人機創新產業園區廠商協進會及成員，並展出近年來在無人機機體、系統整合、關鍵零組件及各項應用解決方案的研發成果。

針對無人機產業未來發展，蕭美琴表示，鑑於國際地緣政治與資安需求，都必須達成「百分之百非紅供應鏈」，並逐步實現落地全面在台生產目標，讓台灣無人機產業成為國際值得信賴的合作夥伴，進而佈局全球市場。

蕭美琴提到，僅憑內需難以支撐產業長期發展，進軍全球勢在必行，但產業仍須以國內市場為起點，呼籲各界支持政府年度總預算及國防特別預算，為產業規模化與國際化奠定基礎。

蕭美琴也肯定業者積極爭取國際合作、開拓海外市場的努力，相關過程涉及法規調適、測試場域等多項技術性與制度性挑戰，未來政府將持續透過國安會、行政院及各部會的跨部會協作機制，逐項盤點並協助解決產業所面臨的問題。

蕭美琴說，強化國人對本土產業及人才培育是相當重要的關鍵，期盼能提升社會大眾對無人載具在農業、防災、工業、物流等多元領域應用價值的了解；政府也正規劃舉辦相關活動，藉此強化國人對本土產業及人才培育的認同，讓無人機產業有更多發展機會與展示平台，也強化台灣科技的創新韌性。

蕭美琴指出，儘管台灣無人機產業起步相對較晚，但近2年發展成果已逐步與國際市場接軌，部分國內廠商也開始取得出口實績。無論面對美國或其他高度重視非紅供應鏈的國家，政府都將持續作為產業最堅實的後盾，協助台灣無人機產業拓展全球市場。

蕭美琴進一步表示，無人機屬於高度競爭的新興產業，技術發展相當快速。在政府解決制度面問題的同時，產業界仍須持續精進研發能量，確保技術水平與國際接軌，共同擦亮台灣製造（MIT）的招牌。

