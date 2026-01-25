吳琪銘交棒兒子參選新北議員 蘇巧慧、林右昌、王世堅力挺吳昇翰

民進黨籍立委吳琪銘（右1）交棒給兒子、新北市議員初選參選人吳昇翰（右2），民進黨前秘書長林右昌（左2）、新北市長參選人蘇巧慧（左1）站台力挺。（記者黃政嘉攝）

民進黨籍立委吳琪銘今天在土城區假日藝術廣場舉辦交棒大會給兒子、新北市議員初選參選人吳昇翰的造勢大會，民進黨前秘書長林右昌、新北市長參選人蘇巧慧、立委王世堅等人站台力挺，林右昌、蘇巧慧先後到場，2人在台上高舉雙手，和吳琪銘一同力挺吳昇翰參選新北市議員。

吳昇翰今年將參選新北市議員，吳琪銘今透過交棒大會，在數千位鄉親面前，象徵在地服務交棒給吳昇翰承擔，藝人李㼈也現場獻唱「堅持」，他跟立委陳俊宇皆呼籲民眾初選支持吳昇翰。

吳琪銘表示，30年來是鄉親的支持撐起了自己，沒有鄉親的支持，就沒有今天的自己，總統賴清德希望栽培年輕人，就如65年次的蘇巧慧競選新北市長，自己也決定交棒、讓更有活力的年輕人吳昇翰承接，他的善良、堅毅，跟自己一樣，盼鄉親將對自己的愛護轉成對昇翰的鼓勵，讓他替自己繼續守護土樹三鶯。媒體今提問吳琪銘「交棒」是否代表2028不再選？吳琪銘回應「我說交棒就很清楚了」。

吳昇翰強調，年輕不代表沒準備好，身邊對他最嚴格的就是爸爸，父親說要當民意代表，就是要禁得起大家挑戰跟考驗，「我準備好了，也可以接受鄉親檢驗」；土樹三鶯是自己的家，將用盡全力奉獻心力，不負父親教誨，更不負鄉親的期待。他說，參選是相當大的責任承擔，但持續為鄉親服務更為重要，一定要讓鄉親的生活品質越來越好，懇請鄉親電話民調唯一支持吳昇翰。

蘇巧慧表示，吳琪銘在地服務約30年，始終堅持「人民的小事就是我的大事」，以勤勉精神守護著土樹三鶯的每一寸土地，持續推動捷運萬大樹林線、三鶯線，土城看守所遷移至司法園區、提升土城污水下水道接管率等；而近年身邊一直跟著認真低調的吳昇翰，後來才得知這麼認真的他，是吳琪銘的兒子。

蘇巧慧並提到，美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）挑戰爬攀登頂台北101，政治工作一樣，每一踩一握都要到點到位，握對地方、踩好腳步，步步往前，攀到最高峰。她勉勵吳昇翰走穩每一腳步，一定獲得成功，大家一起團結努力。

王世堅指出，吳昇翰長期在父親身邊默默耕耘觀察，從小看父親處理陳情案件到深夜，看父親為一條馬路的修繕、一個公園的開闢而奔走，與民同苦、與民同樂，這麼認真的年輕人一定要大力支持。他並送上一條大魚娃娃，盼吳昇翰順利通過民調初選。

林右昌表示，他跟吳琪銘相識20多年、也看吳昇翰長大，他的能力，相信大家比他更明白，吳昇翰非常認真，過去自己當基隆市長、內政部長，吳昇翰會跟他請教怎麼樣可以更幫助地方、那些東西需要注意。在他心目中，吳昇翰不是新人，吳昇翰在自己身邊學很多功夫，值得大家支持、疼惜，通過民進黨初選，代表民進黨參選新北市議員，「大家同意嗎？」台下鄉親接連掌聲回應並高喊「凍蒜」。

吳琪銘（前左）在數千位鄉親面前，象徵在地服務交棒給吳昇翰（前右）承擔。（記者黃政嘉攝）

立委王世堅送大魚娃娃，盼吳昇翰「遊刃有餘」通過民調初選。（記者黃政嘉攝）

民進黨籍立委吳琪銘今在土城區假日藝術廣場舉辦交棒大會，逾千民眾到場相挺。（記者黃政嘉攝）

