1/30立法院會再爆衝突？沈伯洋示警：藍白恐過「黨產條例」3案

民進黨立委沈伯洋今受訪時示警，藍白恐在週五院會闖關「黨產條例」、「立法院組織法修正草案」、「公共電視法修正草案」等3案。（記者林哲遠攝）

本週將迎來本會期最後2次院會，民進黨立委沈伯洋今受訪時示警，藍白恐在週二程序委員會中，讓週五院會議程未定，並於週四、週五排隊遞件，於週五院會闖關「黨產條例」、「立法院組織法修正草案」、「公共電視法修正草案」等3案。

沈伯洋分析，由於上週五已有共識，本週二院會應該不會有爭議法案三讀，不過他推測週二的程序委員會藍白恐會讓「議程未定」，並在週四、週五去排隊，於週五院會開始前搶在開會前遞件，讓外界只能在週五才知曉他們想推什麼法案。

沈伯洋認為，「黨產條例」、「立法院組織法修正草案」、「公共電視法修正草案」3案都有一定的機會，由於黨產條例涉及他們年底選舉的經費，所以越快過越好，助理費除罪化的部分，因近日國民黨立委顏寬恒動作頻頻，屢次接觸立院秘書長周萬來等人，即使其他立委沒有意願，但因顏的壓力恐會讓其他立委妥協。

沈伯洋補充，國民黨立委牛煦庭重新提出的「立法院組織法修正草案」版本，看似是給助理更多福利，但恐為虛晃一招，國民黨可能在院會中提出修正動議納入為顏寬恒、新竹市長高虹安解套的條款納入。

此外，沈伯洋示警，由於「公共電視法修正草案」外界關注度較小，當藍白選擇較大爭議性法案闖關後，爭議性較為中等的可能會一併推動。

沈伯洋提及，「衛星廣播電視法修正草案」因近日共諜案的關係，時機較為敏感，他們恐怕不會搶在此刻推動；「離島建設條例」則要看國民黨立委陳玉珍的人緣。

