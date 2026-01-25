法國毒奶殺嬰擴大禍首指向中國武漢「嘉必優」 法新社：名單含台灣

法國乳製品龍頭拉克塔利斯公司主動宣布召回6批Picot嬰兒奶粉，原因是供應商提供的原料中含有仙人掌桿菌毒素（cereulide）。（法新社檔案照）

全球嬰幼兒配方奶粉近來爆發大規模食安危機，法國與愛爾蘭當局證實，導致這場波及全球70國、捲入2名法國嬰兒死亡調查案的汙染源，正是一種來自中國武漢的原料油。

針對致命毒素的來源，法國權威大報《世界報》率先揭露具體細節。該報指出，法國農業部與愛爾蘭食品安全局（FSAI）在調查中發現，汙染源並非產自歐洲，而是源自中國單一供應商，該廠商即為位於中國武漢的生技大廠「嘉必優」（Cabio Biotech）。

調查顯示，該廠生產的「花生四烯酸」（ARA）添加油中，含有「仙人掌桿菌」（Bacillus cereus）所產生的毒素。嘉必優不僅是雀巢（Nestlé）、達能（Danone）等國際巨頭的關鍵供應商，更掌控中國國內伊利、蒙牛、聖元等頭部乳企的原料命脈。受此消息衝擊，嘉必優在上海股市股價單日暴跌近12%。

70國淪陷 法新社：台灣列入召回名單

這場汙染風暴已造成實質生命損失。根據《路透》報導，法國衛生部證實正針對兩起嬰兒死亡案件進行關聯性調查，兩名死者分別為出生僅14天及27天的嬰兒，皆曾飲用疑似受汙染的雀巢配方奶。

目前召回行動已擴及全球約70個國家，除了雀巢與達能緊急在特定市場撤回產品外，法國乳業巨頭拉克塔利斯（Lactalis）集團也宣布召回6批「Picot」品牌產品。《法新社》報導，該集團發言人列出受影響的18個國家與地區名單，其中包括澳洲、墨西哥、中國以及台灣。

針對此次驗出的「仙人掌桿菌」，臨床醫學顯示其分泌的嘔吐型毒素（Cereulide）具有高度耐熱性，一般沖泡奶粉的溫度無法將其破壞。消費者權益組織 Foodwatch 則痛批，歐盟早在兩個月前就知情，卻放任企業採取「切香腸式」的零碎召回，導致全球數百萬嬰兒暴露於風險之中，將對相關責任方提起法律訴訟。

