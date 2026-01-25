為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍營新北市長人選月底前協調 劉和然：勝選是最重要目標

    2026/01/25 15:55 記者賴筱桐／新北報導
    國民黨新北市黨部預計月底前進行下屆新北市長人選協調，爭取提名參選的新北市副市長劉和然表示，一切以國民黨勝選為最重要的目標。（資料照）

    國民黨新北市黨部預計月底前進行下屆新北市長人選協調，爭取提名參選的新北市副市長劉和然表示，一切以國民黨勝選為最重要的目標。（資料照）

    國民黨新北市長人選尚未出爐，新北市副市長劉和然及台北市副市長李四川都表態參選，市黨部規劃月底前進行協調。對此，劉和然今天表示，正在等候黨部的聯絡與安排，他的態度一直很明確，一切都以國民黨在新北勝選為最重要的目標。

    國民黨新北市黨部主委黃志雄日前表示，將於1月底前完成新北市長人選協調，目前時間、地點和形式未定；國民黨主席鄭麗文也希望農曆年前完成提名。

    劉和然強調，他的態度一直很明確，一切都以國民黨能在新北勝選為最重要的目標。

    劉和然說，新北市長人選的相關協調，由新北市黨部規劃，包括相關人選見面，都是由市黨部統一安排，目前據他了解，希望1月底前安排協調事宜。另根據媒體報導，李四川今天返國，大家自然也會關心後續的發展進度，他目前等候黨部的聯絡與安排。

    若協調不成，希望後續採取何種方式產生人選？劉和然回應，他沒有預設任何立場，最重要的是過程讓大家信服、結果能夠團結一致，讓國民黨在新北持續向前，這才是市民最期待看到的。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播