藍營新北市長人選月底前協調 劉和然：勝選是最重要目標

國民黨新北市長人選尚未出爐，新北市副市長劉和然及台北市副市長李四川都表態參選，市黨部規劃月底前進行協調。對此，劉和然今天表示，正在等候黨部的聯絡與安排，他的態度一直很明確，一切都以國民黨在新北勝選為最重要的目標。

國民黨新北市黨部主委黃志雄日前表示，將於1月底前完成新北市長人選協調，目前時間、地點和形式未定；國民黨主席鄭麗文也希望農曆年前完成提名。

劉和然強調，他的態度一直很明確，一切都以國民黨能在新北勝選為最重要的目標。

劉和然說，新北市長人選的相關協調，由新北市黨部規劃，包括相關人選見面，都是由市黨部統一安排，目前據他了解，希望1月底前安排協調事宜。另根據媒體報導，李四川今天返國，大家自然也會關心後續的發展進度，他目前等候黨部的聯絡與安排。

若協調不成，希望後續採取何種方式產生人選？劉和然回應，他沒有預設任何立場，最重要的是過程讓大家信服、結果能夠團結一致，讓國民黨在新北持續向前，這才是市民最期待看到的。

