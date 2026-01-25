習近平清洗共軍高層 華府智庫：換掉不願攻台的老將

專家指出，川普4月訪中時，習近平會極力表明他仍掌握局面。（路透）

中國人民解放軍最高階軍官、中共中央軍委副主席張又俠，以及軍委兼聯合參謀部參謀長劉振立，同步因涉嫌嚴重違紀違法遭立案審查。《華盛頓郵報》25日指出，這標誌著中國國家主席習近平對軍權的空前鞏固，意圖撤換外界認為不願攻擊台灣的老一輩將領，換上更年輕、更聽命於他的人。

華郵指出，張又俠身為排名第一的軍委副主席，職權極為龐大，相當於美國戰爭部長、參謀首長聯席會議主席和國家安全顧問的部分職能，擁有廣泛的決策權，涵蓋從人事晉升、預算到戰略和作戰等各方面，並且只對習近平負責。

外界普遍認為，曾參與1979年中越邊境戰爭、並立有功勳的張又俠，憑藉共軍中罕見的實戰經驗及與習近平同屬「紅二代」的密切關係，不會受到習近平懷疑。他此前曾躲過多次高階將領整肅行動，並在軍中保持著極高的忠誠度，得以在遠遠超過慣例退休年齡後，仍擔任中國最高軍官。

鑑於張又俠被認為將在2027年召開的中共21大退休，他如今倉促下台顯示習近平急於肅清軍方。

華府智庫「史汀生中心」中國計畫主任孫韻表示，張又俠遭一夕撤職顯示習近平希望確保絕對權威，「從技術層面講，張又俠是唯一一個掌握足以真正挑戰習近平的軍事權力的人。而現在習近平已掌握所有權力和權威」。

張又俠和劉振立的下台，是習近平自2023年發動大規模軍方整肅以來最引人注目的人事變動。該次整肅首先從精銳的火箭軍高層開始，隨後擴展到空軍、海軍和陸軍，最終連國防部長及數十名其他軍官和國防工業界人士也未能倖免。

曾任布希政府時代國安會亞洲事務資深主任的前中央情報局（CIA）中國分析師、現任喬治城大學美中全球問題對話倡議高階研究員韋德寧（Dennis Wilder）認為，先前的整肅行動可能為張又俠的下台埋下伏筆，因為這些行動將過多的權力集中在張又俠手中，「我認為習近平對張又俠在過程中累積的權力感到不安，或許張又俠在內部也並非完全順從」。

習近平對軍權的極度集中，也縮小負責台灣事務和其他關鍵事項（包括控制中國龐大核武庫）的決策者範圍。

孫韻指出，解放軍老一輩領袖歷來在軍事決策中扮演溫和派的角色，「我認為這些老將更不願意攻擊台灣。習近平想要的是自己的人，他想要的是更年輕、更聽命於他的人」。

韋德寧另提到，這次共軍高層的清洗或許能讓準備在4月訪中的美國總統川普在未來的談判中獲得一些籌碼，「習近平會想辦法表明一切正常，表明他仍掌控局面。他不會希望川普這次訪問造成混亂」。

