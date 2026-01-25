為川普47兆軍費背書 《華爾街日報》：遠低於與中國開戰成本

川普表示，他將提議2027年美國國防預算達1.5兆美元。（美聯社）

《華爾街日報》24日發表社論，肯定美國總統川普日前提出2027年國防預算案達1.5兆美元（約47兆台幣）是正確的決定，稱這筆預算「遠低於與中國開戰的成本」，更建議川普承認美軍並未想像中強大，以此說服國會和大眾支持國防預算。社論中直言，（美國）要成為和平締造者，最好的方法就是打造一支無人願意與之交戰的軍隊。

川普月初在自家社群平台「真實社群」寫道：「為了我們國家的利益，尤其是在這個動盪和危險的時期，我們2027年的國防預算不應該是1兆美元，而應該是1.5兆美元。」這個金額將使美國軍費佔國內生產毛額（GDP）的比例接近5％，符合北大西洋公約組織（NATO）預定目標。

《華爾街日報》指出，美國目前的國防開支已超過其他主要大國，但世界比二戰以來任何時刻都更危險，中國和俄羅斯正竭盡所能聯手對抗美國，包括幫助北韓、伊朗和拉丁美洲的反美政權。更令人擔憂的是，新科技正以威脅美國本土的方式迅速擴散。這些技術包括高超音速飛彈、太空和網路武器、無人機及核武，而這只是人工智慧（AI）被多種方式武器化之前的情況。

遏制這些威脅，並在戰爭爆發時擊敗它們，需要比美國目前投入的更多資金。美國目前將約3％的GDP用於國防預算，這與2000年柯林頓「和平紅利」政策鼎盛時期的水準大致相同，但僅為雷根國防建設鼎盛時期的一半。

儘管美軍在伊朗和委內瑞拉的行動中展現出無與倫比的實力，包括掌控太空和制空權，並運用聯合作戰方面的經驗，但與中國對抗，或面對多線作戰時，情況就遠沒有那麼篤定。美軍規模太小，無法在與勢均力敵的對手開戰時取得決定性勝利，更遑論同時嚇阻另一個對手。如果美國捲入台灣危機，俄國就會趁機奪取波羅的海三國，北韓也可能趁機進攻南韓。

有一個說法是，美國可以用科技彌補不足，但烏克蘭戰爭暴露這種想法的限制。

儘管如此，設立1.5兆美元的國防預算將是一項艱鉅的政治任務，為了獲得支持，川普必須向公眾坦誠，美軍並不像他聲稱的那樣強大。如果他能闡明這一點，他將在國會獲得盟友的支持。要成為和平締造者，最好的方法就是打造一支無人願意與之交戰的軍隊。

