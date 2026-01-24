徐元棟出任新竹縣第二副縣長 曾任徐欣瑩父親的公所祕書

新竹縣新發布的第二名副縣長徐元棟，曾是立委徐欣瑩父親徐鏡蘭任新豐鄉長時的公所祕書。（記者黃美珠攝）

就在2026新竹縣長選舉藍營「內舉」還互打、喬不攏之際，新竹縣府因應新修正地方制度法，縣長楊文科宣布第2名副縣長，由曾任新竹農田水利會會長的新竹縣工商發展策進會總幹事徐元棟出任。跌破眾人眼鏡的，不是他比楊文科還年長1歲，而是他曾為立委徐欣瑩父親、徐鏡蘭任新豐鄉長時的公所祕書。因此當消息傳出後，不免讓人揣測是否有選舉考量？

楊文科被問到時詫異秒回說「完全沒有」！畢竟縣府面對選舉是保持行政中立。他是因為徐元棟在水利會的服務扎實，備受鄉親和農民信賴。今年雖是他任縣長的最後1年，但他始終決心要把這1年「做好」、「做滿」；認為有徐元棟這樣接地氣的副手作為第二分身，可望讓更多鄉親了解他的執政理念，同時也可激勵府內同仁，只要努力就會被看見，無論性別、也不分年齡，希望整個團隊更加用心服務。

徐元棟出身新豐徐家，謙稱是佃農之孫，家族並不顯赫。但他透露，1974年、24歲就獲前新豐鄉長徐鏡蘭賞識出任公所祕書，後來因深知農家生產勞苦所得微薄，所以轉往水利會服務，一路從秘書、基層組長到總幹事，最後獲選為2任的會長。

服務水利會38年間，他陸續強化灌溉管理，推動地理資訊系統應用等，會長任內還努力開拓財源以更新改善灌溉渠道、河堰攔水設施等，曾獲水利會傑出貢獻（大禹）獎等表揚，退休後就被楊文科延攬入府，如今更上一層樓，他願以老驥伏櫪的心態，秉持一向兢兢業業的態度，跟整個縣府團隊為鄉親奉獻。

新竹縣長楊文科面對任用徐元棟出任第二副縣長有無選舉考量？秒回「完全沒有」！畢竟縣府面對選舉是保持行政中立。（記者黃美珠攝）

